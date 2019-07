Sinisa Mihajlovic malato | la notizia di Ivan Zazzaroni | “Amicizia di 20 anni rovinata”

Il mondo dello sport si stringe attorno a Sinisa Mihajlovic : “Ho la leucemia”. : Alle 16,30 a Casteldebole, Sinisa Mihajlovic ha dichiarato di avere la leucemia. Era purtroppo nell’aria che il padre di Virginia e Victorija, ex giocatore e allenatore professionista, facesse un annuncio doloroso. Nelle scorse ore... L'articolo Il mondo dello sport si stringe attorno a Sinisa Mihajlovic: “Ho la leucemia”. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Chi è Arianna Rapaccioni - la moglie di Sinisa Mihajlovic : Arianna Rapaccioni è una famosa showgirl, ma soprattutto la moglie di Sinisa Mihajlovic. Lei aveva vent’anni quando incontrò per la prima volta l’allora calciatore. I primi sguardi in un ristorante al Gianicolo, nel 1995, poi una storia d’amore travolgente che ha portato alla nascita di ben cinque figli: Virginia, Viktorija, Miroslav, Dushan e Nicholas. Occhi azzurri e sorriso dolcissimo, Arianna aveva esordito sul piccolo ...

Sinisa Mihajlovic : «Ho la leucemia - ma vincerò» : Il mondo del calcio è sotto shock. Sinisa Mihajlovic ha annunciato di avere una leucemia acuta. La voce trema spesso e le parole escono a fatica. Gli occhi si venano di rosso, le lacrime affiorano, ma in fretta fanno dietro front. L’uomo è forte e coraggioso, è sopravvissuto a due guerre, arrendersi non è una parola a lui conosciuta. Dritto negli occhi In una conferenza toccante e commovente il serbo allenatore del ...

Calcio - Sinisa Mihajlovic ha la leucemia : “Malattia in fase acuta ma si può guarire e sconfiggere” : La conferenza stampa odierna di Sinisa Mihajlovic è stata una di quelle che non vorremmo mai ascoltare: il tecnico serbo del Bologna ha rivelato di essere affetto dalla leucemia e che dalla prossima settimana inizierà le cure del caso per combattere la malattia e sconfiggerla. Alla stampa ha iniziato così il serbo: “Ho fatto alcuni esami dove si sono scoperte alcune anomalie che non c’erano qualche mese fa. Voglio essere chiaro. ...

Cosa sapere sulla leucemia acuta che ha colpito Sinisa Mihajlovic : La leucemia acuta, che ha colpito l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic come annunciato oggi in una drammatica conferenza stampa, non è più una sentenza di morte come fino a pochi decenni fa: "Si può tenere sotto controllo, è una patologia molto seria ma curabile". Lo sottolinea all'Agi l'oncologo Francesco Cognetti, direttore di Oncologia Medica all'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena. "Non abbiamo molti dettagli ...

