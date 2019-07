Shevchenko crede nel nuovo Milan | “così si torna al vertice”

calcioweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2019) Vietato sbagliare in casa, il club rossonero non può permettersi nuovi passi falsi dopo l’ultima deludente stagione e per questo motivo ha deciso di affidarsi all’allenatore Giampaolo.in questoAndriy, interessante intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Leonardo qualche mese fa aveva detto che Piatek non aveva preso la numero nove non per scaramanzia, ma perché è una maglia che va meritata. «E lui se l’è meritata di certo. Il modo in cui è entrato nel, la naturalezza, i gol importanti che ha segnato…è stato un ottimo impatto e ora è giusto che Kris si prenda anche la responsabilità di una maglia così importante». Perché è difficile portare certi numeri sulla schiena? «Non si tratta solo di indossare certe maglie, la storia deldi per sé è bella e insieme difficile da portare sulla pelle. Lo dimostra ...

