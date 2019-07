Serie tv anni 90 da rivedere nel 2019 | trame e migliori titoli

U&D - Luigi Mastroianni accosta Angela Nasti a Sara : 'Ibiza - Serie A - mi rivedo in Alessio' : Da quando Angela Nasti è uscita allo scoperto con Kevin Bonifazi, sono stati in tanti a paragonarla ad un'altra tronista di Uomini e Donne che solo un anno fa ha avuto un comportamento alquanto analogo: Sara Affi Fella. Luigi Mastroianni, dopo aver visto la napoletana tra le braccia di un calciatore di Serie A a poco tempo dalla rottura con Alessio Campoli, ha avuto come un déjà-vu: anche lui, come il romano, è stato lasciato dopo un viaggio a ...

Una Panigale V4 in Serie limitata per i 25 anni della 916 : Venticinque anni fa nasceva la Ducati 916, la moto destinata a rivoluzionare il design motociclistico sportivo e a far innamorare gli appassionati di tutto il mondo. Una moto unica per stile, eleganza, leggerezza e innovazione tecnologica: un’autentica bandiera del Made in Italy motoristico. Per celebrare questo anniversario, Ducati presenterà a Pebble Beach, in California, il […] L'articolo Una Panigale V4 in serie limitata per i 25 anni ...

Panigale V4 25° Anniversario 916 – Ducati celebra i 25 anni della 916 con una Serie limitata : Si chiamerà Panigale V4 25° anniversario 916 e sarà realizzata in soli 500 esemplari numerati. La moto sarà svelata venerdì 12 luglio in occasione del round americano della Superbike, in programma questo week end sul circuito di Laguna Seca, alla presenza del quattro volte iridato Carl Fogarty Venticinque anni fa nasceva la Ducati 916, la moto destinata a rivoluzionare il design motociclistico sportivo e a far innamorare gli appassionati ...

Morto Eddie Jones : era il papà di Superman in Lois e Clark - Serie tv anni 90 : L’attore statunitense Eddie Jones, protagonista di molti film e serie tv, particolarmente noto per l’interpretazione di Jonathan Kent nel telefilm Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman (serie di cui era protagonista Teri Hatcher), è Morto sabato 6 luglio a Los Angeles all’età di 82 anni. Eddie Jones ha iniziato la carriera sul grande schermo nel 1978 ed è apparso, tra gli altri film, in Il principe della ...

The Astronaut Wives Club : su La7 la Serie per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna : The Astronaut Wives Club Sono passati cinquant’anni dallo sbarco di Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna e, al fine di celebrare l’importante evento, La7 trasmetterà, a partire da stasera alle 21.15, The Astronaut Wives Club, la miniserie prodotta da ABC che racconta la nascita del progetto spazio dal punto di vista delle mogli dei Mercury Seven, ossia i primi scienziati che hanno lavorato ad un programma di ricerca, sostenuto ...

I 60 anni della Serie C - grande evento il 16 luglio : due ospiti d’eccezione : “Il 16 luglio sarà la giornata dedicata alla Serie C, tra storia, presente e innovazione, ma anche di confronto sul calcio. A tutti gli eventi interverranno il presidente della FIFA, Gianni Infantino e della FIGC, Gabriele Gravina e daremo vita alla celebrazione di una giornata che è la cornice ai 60 anni della C, della lega dei comuni d’Italia”. Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, presenta la giornata che ...

The Astronaut Wives Club su La7 - dall’8 luglio la miniSerie in prima tv per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna : Per celebrare i cinquant'anni dallo sbarco sulla Luna, arriva The Astronaut Wives Club su La7: la miniserie in onda in prima visione a partire da lunedì 8 luglio per tre appuntamenti racconterà il percorso che ha portato la Nasa a scrivere la storia dell'umanità e cambiare per sempre la percezione dello Spazio. Dall'8 al 22 luglio, per 3 lunedì, La7 celebra il 50° anniversario della missione Apollo 11 che il 20 luglio 1969 portò i primi ...

La partita della ‘nostalgia’ : in campo Serie A e Liga anni ’90 e 2000 : Si avvicina una serata speciale per i tifosi ‘nostalgici’, andrà infatti in scena domani alle ore 20 all’Orogel Stadium di Cesena una partita che metterà di fronte Serie A e Liga degli anni ’90 e 2000. La manifestazione prende il nome di Operazione Nostalgia, in campo da una parte la squadra Stars, con campioni della Serie A italiana come Del Piero, Recoba, Davids, Aldair, fino a Chevanton e Hubner, di fronte LaLiga ...

Le più belle Serie TV anni ’90 da guardare ancora oggi - da Seinfeld a Twin Peaks : Forse non saranno state ricche ed elaborate come le produzioni più recenti, ma le serie tv degli anni '90 sono comunque riuscite a incollarci agli schermi settimana dopo settimana, anno dopo anno. Persino replica dopo replica. Che raccontassero storie d'amore o di amicizia, vite di principesse o apparizioni aliene, infatti, la nostra fedeltà nei confronti delle serie tv americane anni '90 è stata incrollabile. E a quei tempi sì che fedeltà ...

Fiat 500 Dolcevita : una Serie speciale celebra il 62° anniversario dell’icona Fiat : Atmosfere di un periodo unico rivivono nella raffinata 500 Dolcevita, la prima serie speciale della nuova gamma. Disponibile...

Basket - Avellino destinata a ripartire dalla Serie B autoretrocedendosi dalla A dopo 19 anni : Appare sempre più vicino lo spettro dell’autoretrocessione della Scandone Avellino. La società irpina, da tempo in difficoltà a causa delle problematiche della proprietà Sidigas (Gianandrea De Cesare), appare sempre più orientata a chiedere il riposizionamento in Serie B, il terzo campionato nazionale. Questo è quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, a firma Luigi Zappella. Le problematiche vertono in particolare sulla crisi economica ...

The Witcher - prime immagini della Serie con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia : Le prime immagini di The Witcher, la saga fantasy con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, sono state rese note da Netflix. La nuova serie ispirata alle opere dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski arriva in streaming nella seconda metà del 2019. Alla regia troviamo Alik Sakharov che ha diretto 8 episodi di Game of Thrones. The Witcher Henry Cavill Geralt di Rivia, lo strigo Geralt di Rivia è uno strigo, ossia un essere umano ...

Serie A - inizia la stagione dei 90 anni del girone unico : Parte oggi la Serie A TIM 2019/2020, stagione in cui saranno festeggiati i 90 anni dalla nascita del Campionato a girone unico. Per celebrare l’anniversario su tutte le maglie da gioco sarà apposto sulla manica un patch celebrativo con il nuovo logo della competizione e l’indicazione del periodo 1929-2019. Il primo Torneo con il format attuale prese il via il 6 ottobre del 1929, si concluse il 13 luglio 1930 e fu vinto ...

La Serie C compie 60 anni - fervono i preparativi per la festa : il 16 luglio presenti Infantino e Gravina : Era il 13 luglio 1959 quando Artemio Franchi firmò l’atto di nascita della C. fervono i preparativi per la celebrazione dei 60 anni. “Mancano poco più di 2 settimane al giorno dedicato alla C, tra storia e innovazione– racconta Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro. Il 16 luglio, infatti, sarà la giornata della C con più eventi a cui parteciperanno anche il presidente FIFA, Gianni Infantino e il presidente FIGC, ...