Serie A | le ultimi dai ritiri | goleade in amichevole per Torino | Verona | Atalanta | Lazio

calcioweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2019) Ormai tutte le squadre hanno iniziato a radunarsi in vista della prossima stagione. Prime amichevoli per qualche compagine, che comincia a mettere minuti sulle gambe scegliendo come avversari rappresentative locali. Quindici reti delcontro i dilettanti del Merano (Prima Categoria) nella secondadella stagione nel ritiro di Bormio. Scatenato Zaza, alla ricerca di una conferma in granata dopo la prima insoddisfacente: 6 gol in un solo tempo, il secondo. Quattro reti di Belotti, doppietta di Berenguer, a segno anche Bremer, De Silvestri e Iago Falque. Tra soli 11 giorni ildebutterà nel secondo turno preliminare di Europa League, contro la vincente di Debrecen-Kukesi (3-0 all’andata). L’andata si giocherà ad Alessandria poiché lo stadio Olimpico Grandenon è disponibile. Prima uscita stagionale per ildi Ivan Juric, che al centro ...

SkySport : ? #Juve - #DeLigt ore decisive ? Gli ultimi aggiornamenti #SkySport #SkyCalciomercato - NicolaPorro : Papa Francesco crea due categorie di “ultimi”: quelli di serie A e quelli di serie B. Questa e altre perplessità de… - dearjeon13 : (non mi riferiscono a nessuno in particolare ovviamente, parlo di una serie di tweet che ho visto in tl negli ultim… -