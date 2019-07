Senegal-Tunisia | Semifinale Coppa d’Africa 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Coppa d’Africa 2019 - semifinali Senegal -Tunisia e Algeria-Nigeria : programma - orari - tv e streaming : Domenica di gare molto importante per la Coppa d’Africa di calcio 2019 , che vedrà disputarsi le due semifinali , le quali decreteranno le ammesse all’ultimo atto del Cairo, a cominciare dalle ore 18, quando il Senegal di Sadio Mane e Kalidou Koulibaly affronterà la Tunisia, rivelazione del torneo, mentre alle ore 21 toccherà all’Algeria di Riyad Mahrez, avversaria della Nigeria, squadra dalla grande tradizione, che si sta ...

Pronostico Senegal vs Tunisia - Coppa d’Africa 14-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, semifinali, analisi, Formazioni e Pronostico di Senegal-Tunisia, domenica 14 luglio 2019. Scopri la nostra previsione.Domani pomeriggio a El Cairo verrà decretato il nome della prima finalista di questa Coppa d’Africa. Senegal e Tunisia si giocano la possibilità di vincere il titolo: per i Senegalesi sarebbe la prima volta, mentre per i tunisini sarebbe la seconda dopo l’unico successo del 2004.Il Senegal a ...