Schianto in moto nel Casertano sotto la pioggia | muore 35enne

Arezzo - tragico Schianto in motorino contro un’auto : Nunzio muore a 16 anni - grave l’amico : Il tragico incidente stradale in località Memmenano, nel territorio del comune di Poppi. Per motivi ancora tutti da accertare, il mezzo a due ruote si è scontrato frontalmente con un'auto che viaggiava nel senso opposto di marcia. Per il 16enne Nunzio Gallo no c'è stato nulla da fare. Ferito gravemente l'amico 17enne e in maniera non grane i due ventenni nell'auto.

MotoGp – Che Schianto per Valentino Rossi ad Assen : il ‘Dottore’ vola fuori pista come un proiettile - paura per Nakagami [VIDEO] : Terribile caduta per Valentino Rossi al Gp d’Olanda: ad avere la peggio è Nakagami, trasportato al centro medico Termina subito il Gp d’Olanda per Valentino Rossi: dopo la delusione del Montmelò, dove il Dottore è stato messo fuori dai giochi dalla maxicaduta causata da Jorge Lorenzo, anche ad Assen il nove volte campione del mondo è finito rovinosamente a terra. Un volo shock dopo cinque giri: Valentino Rossi è volato a tutta ...

Tragico Schianto durante tour in Harley per le strade Usa - morti due motociclisti italiani : Le vittime sono Bruno Di Cosimo, 55 anni, e Francesco Vitagliano, due amici torinesi appassionati di due ruote che erano in vacanza negli Stati Uniti. Stavano percorrendo un'autostrada in Florida quando, per una serie sfortunata di avvenimenti, sono scivolati finendo per essere travolto da un tir. noadsense

Venezia - Schianto in moto contro un muretto : morto a 16 anni all'inizio delle vacanze : E' morto a 16 anni al secondo giorno delle vacanze estive. Un terribile incidente è successo questa mattina, martedì 11 giugno, in via Roma a Meolo (Venezia). Un ragazzo di appena...

Uomini e Donne - ex corteggiatore Fabiano Vitucci muore nello Schianto in moto : la Go Pro filma tutto : È morto Fabiano Vitucci, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Il giovane, che lavorava come modello, si è spento a 29 anni a causa di un incidente stradale in moto a...

Avellino - tragico Schianto tra moto e furgone a Montella : Rosetta muore a 29 anni : Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina a Montella, nell'avellinese, intorno alle ore 9:00, dove una giovane ragazza di 29 anni, Rosetta Pizza, è morta a seguito devi gravi traumi riportati nel violento impatto. La giovane si trovava su una moto insieme al suo ragazzo, il 31enne Angelo Cona che è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale "Cardarelli" di Napoli in gravi condizioni. La dinamica del sinistro non è ancora ...