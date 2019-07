Savona | agguato al ristorante durante la serata del karaoke | spara ed uccide l’ex moglie

Blastingnews

(Di domenica 14 luglio 2019) È entrato neldello stabilimento balneare dalla spiaggia e, quando si è trovato davanti alla vittima designata, prima le ha urlato qualcosa come “ti ricordi di me?” e poi ha fatto fuoco, non facendosi problemi are tra una cinquantina di persone arrivate nel locale per ladel. Il tragico episodio è accaduto sabato sera presso il bagno 'aQuario' in via Nizza a. Deborah Ballesio, di 40 anni, è caduta a terra, colpita da almeno cinque colpi di pistola, al torace e alle gambe. A premere il grilletto è stato l'ex marito, Domenico Mimmo Massari, 48 anni. Nel corso dellatoria altre due signore sono state ferite, insieme ad una bambina colpita di striscio. L’assassino, dopo aver compiuto l’, ha fatto perdere le proprie tracce, fuggendo con l’arma del delitto, ed è ora ricercato dalle forze dell’ordine. La tragedialadel ...

