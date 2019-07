Saranno Algeria e Senegal a giocarsi la finale della Coppa d' Africa 

agi

(Di domenica 14 luglio 2019) L'ha battuto la Nigeria per 2 a 1 e va indid'Africa. La squadra di Djamel Belmadi ha aperto le marcature al 40' grazie all'autogol di Troost-Ekong, poi e' arrivato il pari nigeriano con Odion Ighalo su calcio di rigore. Il gol-vittoria algerino e' stato firmato dal suo fuoriclasse Riyad Mahrez al 95'. Affronterà ilche ha battuto per 1-0 la Tunisia grazie al decisivo autogol del difensore tunisino Dylan Bronn. Lasi disputerà venerdi' 19, con l'a caccia del suo secondo titolo continentale.

