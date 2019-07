Sailor Moon sarà Eternal | ecco quando uscirà al cinema

ilgiornale

(Di domenica 14 luglio 2019) Serena Granato Il pop cult dell'animazione giapponese diventerà un film alnel 2020 Ci sono grandi novità per tutti gli appassionati italiani di anime e manga. Ebbene sì, il cartone animatodiventerà un film dal titolonelle saletografiche nel 2020. Una notizia, quest'ultima, che manderà letteralmente in visibilio i fedeli sostenitori di quello che possiamo definire un pop cult dell'animazione giapponese. Era il 21 febbraio 1995, ore 16,Canale 5 lanciava nel suo palinsesto televisivo la prima puntata delle 5 serie di. Forse, al momento del lancio del cartone animato nel Bel Paese, in pochi erano pronti a scommettere che avrebbe riscosso successo in Italia, ma di lì a poco i negozi di giocattoli furono letteralmente invasi dalla "guerriera che veste alla marinara". A più di 20 anni dall'uscita del cartone animato, ...

DroopsOfJupiter : RT @WillHerondaleJC: Hwasa e Solar versione Sailor Moon, VADO A PIANGERE PER SEMPRE. - Giorgia14560271 : RT @WillHerondaleJC: Hwasa e Solar versione Sailor Moon, VADO A PIANGERE PER SEMPRE. - HWWPRD : RT @WillHerondaleJC: Hwasa e Solar versione Sailor Moon, VADO A PIANGERE PER SEMPRE. -