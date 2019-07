Sabato a Roma l' Ama ha raccolto 3 100 tonnellate di rifiuti sulle strade

Raduno Harley Davidson a Roma - venerdì 5 e Sabato 6 Luglio : Roma si prepara ad accogliere oltre 1.500 Harleysti provenienti da tutta Italia per un week-end nella città eterna: l’appuntamento è venerdì 5 e sabato 6 Luglio con lo spettacolare Latinvm Regional Rally 2019, il Raduno Harley-Davidson® organizzato dai cinque Chapter ufficiali HOG, acronimo di “Harley Owners Group”, della regione Lazio. Si tratta dell’evento estivo italiano più atteso per tutti i fan della celebre casa di Milwaukee. Da ...

Calciomercato Sabato 29 giugno : Spinazzola-Pellegrini - le vere cifre dell’affare tra Roma-Juve : Calciomercato 29 giugno- Ecco tutte le trattative di oggi 29 giugno. Affare fatto tra Roma e Juventus per lo scambio tra Spinazzola e Pellegrini. JUVENTUS– Accordo raggiunto con la Roma per il passaggio di Spinazzola in giallorosso, il giocatore ha già svolto le visite mediche con i giallorossi e per il passaggio di Luca Pellegrini […] L'articolo Calciomercato sabato 29 giugno: Spinazzola-Pellegrini, le vere cifre dell’affare ...

Maltempo - Emilia Romagna ancora in ginocchio per la grandinata di Sabato. Bologna chiede lo “stato d’emergenza” : A due giorni dalla grandinata che sabato 22 giugno ha colpito la città di Bologna, il Comune è impegnato nel ripristino degli immobili danneggiati e nel monitoraggio del patrimonio, a cominciare dalle scuole, e – fanno sapere da Palazzo D’Accursio – invoca “lo stato di emergenza”. L’assessore alla protezione civile Alberto Aitini è in contatto con la sua omologa in Regione, Paola Gazzolo, per seguire da vicino ...

Giro d’Italia Under23 - la tappa di oggi Bagno di Romagna-Pescia (Sabato 15 maggio). Percorso - orari - favoriti e altimetria : Terza frazione per quanto riguarda il Giro d’Italia under 23: ci si sposta verso la Toscana per una frazione che sulla carta favorisce gli sprinter. Riusciremo finalmente a vedere la prima volata? Percorso Frazione che disegnata al contrario avrebbe sicuramente fatto muovere gli uomini di classifica, invece vista così non fa paura a nessuno, neanche ai velocisti che potranno giocarsi il successo. Partenza impegnativa da Bagno di Romagna: ...

Sabato a Roma torna la Notte Scomoda. Cosa c'è da sapere (ma si sa ancora poco) : Anche quest'anno su Roma incombe la Notte Scomoda, la Notte Bianca della cultura immaginata e realizzata periodicamente dagli oltre 400 ragazzi e ragazze della rivista Scomodo, come si legge sul sito ufficiale, “la prima rivista studentesca d'Italia per tiratura”. La prima Notte Scomoda è stata organizzata nell'ottobre del 2016 ed ebbe un grande successo, negli anni l'evento è stato ripetuto con numeri sorprendenti: oltre 100 musicisti di ...

Roma. Sabato dal tramonto all’alba al Teatro di Villa Pamphilj : Un grande fine settimana a Villa Pamphilj. Appuntamento da Sabato 15 giugno ore 18.30 a domenica 16 giugno 6.30. Ingresso: tramonto

Calciomercato Sabato 8 giugno : svolta Juve - primo acquisto! Roma forte su Higuain - Inter-Barella : ci siamo : Calciomercato 8 giugno- sabato rovente non solo a livello climatico. Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo. JuveNTUS: situazione allenatore ancora da decifrare. Sarri resta in vantaggio, ma attenzione ai possibili colpi di scena. Lo stesso Paratici ha ammesso che la scelta riguarderà più profili. Intanto occhi puntati sul mercato. Secondo quanto riportato dai […] L'articolo Calciomercato sabato 8 giugno: svolta Juve, primo ...

Sabato per vie Capitale torna Roma Pride : sfila la comunità Lgbt : Roma – Il Roma Pride e’ pronto a invadere nuovamente le strade della Capitale. L’8 giugno i carri della comunita’ Lgbt, insieme a migliaia di cittadini, sfileranno per la Citta’ eterna “per sognare una societa’ diversa, libera e laica”. L’edizione di quest’anno sara’ accompagnata da due ricorrenze particolari: sono passati 50 anni infatti dai moti di Stonewall del 1969, la ...

Calciomercato Sabato 1 giugno : Inter su Barella. Juve - spunta Ndombele. La Roma punta Trapp : Calciomercato 1 giugno- Inter: Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l’Inter sarebbe pronta ad irrompere con forte decisione su Barella. Il centrocampista del Cagliari, valutato circa 45 milioni dal club rossoblù sarebbe ormai un promesso sposo della compagine nerazzurro. Secondo rinforzo dopo l’ok di Godin. JuveNTUS: Sarri viaggio spedito verso il sì definitivo, […] L'articolo Calciomercato sabato 1 ...

Meteo Roma : previsioni per Sabato 1 giugno : Meteo Roma: previsioni per sabato 1 giugno Tempo stabile nella giornata di sabato con sole prevalente al mattino e qualche nube in più dal pomeriggio localmente anche compatta. Non si esclude invece qualche acquazzone o temporale pomeridiano domenica ma in rapido esaurimento già in serata con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +12°C e +26°C. Meteo Lazio: previsioni per sabato 1 giugno sabato tempo asciutto e soleggiato al ...

‘Birdwatching urbano’ : Sabato in Riserva Naturale dell’Acquafredda a Roma : Roma – sabato 25 maggio a Roma appuntamento alla scoperta della biodiversita’ nella Riserva Naturale dell’Acquafredda con ‘Birdwatching Urbano’, l’evento organizzato nell’ambito della manifestazione ‘Vivi il verde nel Lazio’ che si svolge per la Settimana Europea dei Parchi. L’iniziativa, organizzata con l’ausilio dei volontari della Lipu, e’ stata pensata per coinvolgere i ...