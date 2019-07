Rugby a 7 femminile | preolimpico Kazan 2019 | Gran Bretagna ai Giochi | al torneo di

Rugby a 7 femminile - Grand Prix Series Marcoussis 2019 : l’Italia domani si giocherà l’accesso al torneo preolimpico : Oggi è partita a Marcoussis, in Francia, la prima delle due tappe delle Women Grand Prix Series di Rugby a 7, rassegna che con il torneo che si concluderà domani va a delineare le nove formazioni europee qualificate per il torneo di Colomiers di metà luglio che metterà in palio un posto per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e due all’ultimo torneo di qualificazione intercontinentale che assegnerà l’ultimo pass. L’Italia non riesce ad ...

Rugby a 7 femminile - World Series Biarritz 2019 : la Nuova Zelanda vince la classifica generale. Alle Olimpiadi anche USA - Canada ed Australia : Conclusa a Biarritz, in Francia, la sesta ed ultima tappa delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione hanno messo in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vittoria per gli USA, che però chiudono in classifica al secondo posto dietro alla Nuova Zelanda. Alle Olimpiadi anche il Canada, terzo, e l’Australia, quarta. Finalissima USA-Nuova Zelanda 26-10 Finale 3° posto Spagna-Canada 14-19 Finale 5° ...

Rugby a 7 femminile - World Series Biarritz 2019 : completata la fase a gironi. Australia - Nuova Zelanda ed USA a punteggio pieno : Oggi è partita a Biarritz, in Francia, la sesta ed ultima tappa delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. Domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a gironi 12:30 Finale Canada 7s ...

Rugby a 7 femminile : le convocate dell’Italia per la prima tappa delle Grand Prix Series 2019. Obiettivo qualificazione al torneo preolimpico : L’head coach della Nazionale italiana di Rugby a 7 femminile, Diego Saccà, ha diramato l’elenco delle dodici convocate per la prima tappa delle Grand Prix Series, che scatteranno a Marcoussis, in Francia, il 29 e 30 giugno. L’Italia è inserita nel Girone C con Irlanda, Scozia e Spagna, mentre Russia, Inghilterra, Polonia ed Ucraina formano il Girone A, infine Francia, Belgio, Galles ed Olanda compongono il Girone B. Sarà molto ...

Rugby femminile - Test Match novembre 2019 : l’Italia affronterà il Giappone in casa e l’Inghilterra in trasferta : La Nazionale italiana di Rugby femminile sosterrà, come già accaduto lo scorso anno in casa contro Scozia e Sudafrica, nel mese di novembre due Test Match internazionali, in preparazione al Sei Nazioni femminile del 2020. Ad affrontare le azzurre saranno questa volta Giappone ed Inghilterra. Non si conoscono ancora le sedi dei due incontri, ma si sa che che l’Italia giocherà in casa contro il Giappone sabato 16 novembre, mentre nella ...

Rugby femminile - finale scudetto Serie A 2019 : Valsugana-Villorba 15-18. Un piazzato di Barattin consegna il tricolore alle trevigiane : Tre mete per parte, nessuna trasformazione: alla fine a fare la differenza tra Valsugana e Villorba nella finale scudetto della Serie A di Rugby femminile è un piazzato di Sara Barattin, quello che sblocca il match dopo 19 minuti. Finisce 15-18 e le trevigiane, sconfitte lo scorso anno in finale dal Colorno, si prendono una bella rivincita cucendosi dopo una sola stagione il tricolore sul petto. Nel primo tempo, come detto, sblocca la contesa un ...