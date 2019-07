Roma | Zaniolo si ‘taglia’ le ferie | torna mercoledì 18 luglio

Zaniolo - parla l’agente Claudio Vigorelli : “Nessuna trattativa - è patrimonio della Roma” : “Ad oggi, per quel che ci riguarda nessuna trattativa è in corso con alcuna società internazionale o italiana”. Così Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, tramite il suo profilo Instagram prova a fare chiarezza sul futuro del centrocampista della Roma e sulle voci riguardo l’eventuale rinnovo del contratto. “Non è mai stata fatta pressione alla Roma o da parte della Roma per il rinnovo del contratto di ...

Calciomercato Roma - l’agente di Zaniolo : “Nessuna trattativa con altri club” : l’agente di Zaniolo, Claudio Vigorelli, fa chiarezza sulla situazione del talento della Roma: “Attendiamo in incontrare Petrachi”.“powered by Goal”Solo un anno fa era un talento che non aveva ancora avuto la possibilità di esordire in Serie A, oggi Nicolò Zaniolo non solo è uno dei punti fermi della Roma e del nuovo ciclo della Nazionale Azzurra, ma è anche uno dei giocatori più ambiti del Calciomercato.Il suo nome è stato accostato a quello ...

Roma - Fonseca si presenta : le indicazioni su Dzeko - Higuain - Zaniolo e Florenzi : “Inizialmente abbiamo pensato a un allenatore italiano, per me Fonseca è diventata una opportunità. Sono molto contento di averlo potuto prendere”. Sono le dichiarazioni del direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi nel corso della conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca. Poi parola all’allenatore: “io mi pongo l’obiettivo di tornare subito in Champions League. Voglio costruire una squadra ...

Roma - conferenza stampa Fonseca : “Zaniolo? Ha la mia fiducia. Ecco il nuovo tema tattico” : conferenza stampa Fonseca- La Roma si prepara ad ascoltare le prime parole di Fonseca dinanzi alla stampa e ai giornalisti. Cresce la curiosità tra i tifosi giallorossi, i quali si preparano all’inizio della nuova stagione con grande voglia di riscatto dopo una stagione piuttosto negativa. Fonseca risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 15:00. […] L'articolo Roma, conferenza stampa Fonseca: “Zaniolo? Ha la mia ...

Juventus - offerto Higuain per Zaniolo alla Roma : lo spiraglio c'è : Higuain (32 anni) alla Roma è più di una suggestione. Petrachi lo vuole indipendentemente dall' uscita di Dzeko (33), venendo incontro alla Juventus che non vede l' ora di cederlo nuovamente ma che in cambio chiede Zaniolo (20). I bianconeri hanno da tempo il sì dell' ex interista (quinquennale da 3

Juve e Roma starebbero lavorando per un nuovo scambio - questa volta tra Higuain e Zaniolo : La politica di mercato della Juventus è da un lato acquistare veterani pronti per i palcoscenici internazionale, dall'altro non perdere di vista i giovani talenti del panorama italiano. In ottica futuribile nel mirino di Paratici ci sarebbe da tempo anche Nicolò Zaniolo della Roma. Il classe 1999 fino a poco tempo fa era quasi certo che avrebbe continuato la sua crescita professionale tra i giallorossi, ma a sorpresa il nuovo ds Petrachi nel ...

Roma - Petrachi show in conferenza stampa! Dzeko - Higuain - Barella e Zaniolo : il nuovo ds mette tutti in riga : Gianluca Petrachi si presenta a Roma con tanta grinta: il nuovo ds traccia il futuro dei giallorossi fra mosse di mercato, rinnovi e mentalità vincente Dopo la breve e poco positiva parentesi di Monchi, la Roma ha deciso di ripartire da un nuovo ds italiano: Gianluca Petrachi. Entrare oggi nella dirigenza giallorossa, dopo gli addii di Totti e De Rossi, con una squadra in fase di ‘smantellamento’, un nuovo allenatore e una ...

Juventus - Zaniolo è un’occasione : la Roma starebbe pensando alla cessione : E’ Nicolò Zaniolo l’uomo del giorno per il calciomercato della Juventus. Il Corriere dello Sport, in prima pagina oggi, si chiede se il centrocampista sia in vendita, mentre il QS parla addirittura di “aria di divorzio”. Quello che appare abbastanza chiaro è che i giallorossi non abbiano ancora trovato il modo per far firmare al giovane attaccante il rinnovo di contratto e questo è un bel campanello d’allarme. Calciomercato Juventus, 60 milioni ...

Calciomercato Roma - Zaniolo puntato dal Tottenham : Aldeweireld in cambio : Il Tottenham vuole approfittare dell’interesse giallorosso per Aldeweireld e puntare in maniera decisa all’acquisto di Zaniolo.“powered by Goal”Il Tottenham torna all’attacco per Nicolò Zaniolo. Stavolta con un’arma in più: Toby Alderweireld. Visto l’intesse della Roma per il difensore belga, infatti, gli Spurs vogliono puntare al giovane centrocampista italiano grazie alla cessione del 30enne giocatore di ...

Calciomercato Juventus : Higuain - Perin - Zaniolo tra le trattative aperte con la Roma : Il Calciomercato della Juventus si intreccia con quello della Roma. Sono tre i tavoli aperti tra le due società dopo che è andato in porto lo scambio Spinazzola-Pellegrini senza troppe difficoltà. Petrachi sta lavorando per portare nella Capitale Higuain e avrebbe già preparato un’offerta. I bianconeri devono invece cedere Perin per fare spazio al ritorno di Buffon e i giallorossi sono a caccia di un portiere anche se l’ex Genoa non sembra in ...

Roma - le ammissioni di mamma Zaniolo : “Nicolò rimane in giallorosso. De Rossi? Quando mi rapinarono…” : La madre del giocatore della Roma ha parlato della situazione del figlio, rivelando alcuni retroscena relativi alla scorsa stagione Il futuro di Nicolò Zaniolo è alla Roma, parola di Francesca Costa, mamma del giocatore giallorosso e della Nazionale italiana. Intervenuta ai microfoni di ReteSport, la madre del giovane centrocampista ha espresso il proprio punto di vista sul figlio, sottolineando come la sua volontà sia quella di rimanere ...

Tuttosport : De Laurentiis dice no ai 36 milioni per Manolas. La Roma pensa a sacrificare Zaniolo : Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, ci sarebbe una frenata nella trattativa della Roma con il Napoli per Manolas. Il problema è rappresentato dal fatto che De Laurentiis non ha alcuna intenzione di pagare la clausola rescissoria di 36 milioni per il difensore greco, considerandola troppo esosa. La Roma, d’altro canto, ha bisogno di incassare 40-50 milioni entro fine giugno. Ciò starebbe convincendo il club giallorosso a trovare ...

Europei U21 – Come sta Zaniolo? Il giocatore della Roma colpito in testa - portato via in barella : Zaniolo esce dal campo in barella: esordio col… botto per l’azzurrino agli Europei U21 L’esordio agli Europei U21 non è stato dei migliori per Nicolò Zaniolo: il giocatore della Roma è stato infatti coinvolto in uno scontro di gioco col portiere della Spagna. Zaniolo è stato colpito violentemente in testa e dopo i primi immediati soccorsi ha ripreso a giocare apparentemente senza problemi. Dopo qualche minuto, però, il ...

Mercato Juventus - maxi scambio con la Roma per Zaniolo : i dettagli : Mercato Juventus – La Juventus non molla Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma è da tempo sul taccuino del Ds Paratici, che continua i contatti con l’entourage del calciatore. Il club giallorosso non vuole però privarsi del suo gioiello e la priorità di entrambe le parti continua ad essere la firma sul rinnovo di contratto. Leggi anche: Guardiola Juventus, “As” […] More