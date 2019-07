Rissa fra ubriachi | sangue per strada | italiano accoltellato | arrestato romeno

Pisa - maxi Rissa fra spacciatori magrebini. Coinvolta bimba di 6 anni : Salvatore Di Stefano L'inferno è scoppiato nella tarda serata di ieri, quando una decina di spacciatori si sono affrontati nel cuore della città, incuranti dei malcapitati cittadini che passeggiavano. La bimba e suo papà sono rimasti feriti da alcuni pezzi di vetro ma stanno bene Una maxi rissa che ha visto coinvolti una decina di spacciatori, tutti magrebini, è scoppiata nella tarda serata di ieri a Pisa. Il motivo del contendere ...

Tennistavolo - European Games 2019 : nel doppio misto oro e pass olimpico ai tedeschi Solja PetRissa e Patrick Franziska : Primo titolo assegnato oggi per quanto concerne il Tennistavolo agli European Games di Minsk: nel doppio misto si aggiudicano oro, titolo e, soprattutto, pass olimpico i tedeschi Patrick Franziska e Solja Petrissa, che spazzano via i malcapitati romeni Ovidiu Ionescu e Bernadette Szocs, che si mettono comunque al collo l’argento, dopo essere stati spazzati via con un triplice 11-4 che non lascia dubbi. Nella finale per il bronzo vince la ...

Uomini e Donne - Francesca Del Taglia commenta il caso ClaRissa : Uomini e Donne, Francesca Del Taglia commenta il caso esploso sui social su Clarissa Marchese Tutti ricorderanno il caso che ha investito con tutta la sua forza Clarissa Marchese, e subito dopo il suo matrimonio. L’ex tronista di Uomini e Donne è convolata a nozze con Federico Gregucci lo scorso 30 maggio, ma la sposa […] L'articolo Uomini e Donne, Francesca Del Taglia commenta il caso Clarissa proviene da Gossip e Tv.

La coppia più brutta dell’estate! Francesca e Gennaro - dalla D’Urso si sfiora la Rissa : Il triangolo Francesca De André, Giorgio Tambellini e Gennaro Lillio è stato sicuramente il più discusso durante l’ultima edizione del “Grande Fratello”. Dopo la puntata del ‘Live -Non è la D’Urso’ giovedì pomeriggio è stata la volta di ‘Pomeriggio Cinque’. Sempre ospiti di Barbara D’Urso i due ex concorrenti del Grande Fratello hanno parlato della relazione nata all’interno della casa.-- E sono state scintille tra ...

Rissa al parco acquatico fra donne afroamericane : volano insulti e le botte : Pina Francone Il video di una Rissa tra donne di colore è diventato virale sui social negli Stati Uniti, dove ha avuto luogo la scazzottata L'ennesimo video dell'ennesima Rissa diventato virale. Ma questa volta c'è qualcosa in più, che sorprende rispetto al solito. Già, perché questa volta a vestire i guantoni e i panni del pugile non sono uomini, bensì un gruppo di donne afroamericane, che se le sono date di santa ragione. La ...

Francesco Chiofalo rovente su ClaRissa Marchese : “Serpenti…Vergogna” : Francesco Chiofalo si scaglia contro Clarissa Marchese. Dichiarazioni roventi: “Serpenti… Vergogna”. Il lungo sfogo del personal trainer romano: “Che schifo” Francesco Chiofalo rifila delle dichiarazioni roventi a Clarissa Marchese, l’ex tronista di Uomini e Donne nonché fresca sposa di Federico Gregucci che è finita nell’occhio del ciclone per un commento poco garbato nei confronti di ...

U&D - Francesco Chiofalo contro ClaRissa e Federico : 'Perfidi - vergogna - esempio di me...' : L'uscita poco elegante che ha avuto Clarissa Marchese l'altro giorno sui social network continua a tenere banco. Nonostante l'ex tronista di Uomini e Donne abbia chiesto scusa per aver offeso chi non ha una situazione economica florida come la sua, sono in tanti a puntarle ancora il dito contro. Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island, ha usato Instagram per esprimere la sua opinione su questa notizia che è sulla bocca di tutti. Il ...

Interviene per sedare una Rissa tra fratelli : picchiato - batte la testa e muore : La vittima è Alessandro Sartor, deceduto poco dopo all'ospedale di Conegliano. I carabinieri hanno portato in caserma i due...

Interviene per sedare Rissa tra fratelli! Barista picchiato e ucciso in strada : Alla vista di quei due giovani fratelli che stavano litigando selvaggiamente in strada proprio davanti al suo locale, ha deciso di intervenire per fare da paciere ma è stato aggredito ferocemente a sua volta e ucciso a proprio dai due litiganti che cercava di separare. È il gravissimo episodio avvenuto la scorsa notte a Tovena, frazione di Cison di Valmarino, in provincia di Treviso. La vittima dell'assurda aggressione è un Barista del posto, il ...