Renato Pozzetto | età | film e taac

(Di domenica 14 luglio 2019) Si presenta così,: «Io sono figlio della guerra. Nel ‘42 hanno bombardato la nostra casa, mio padre ha preso i figli e siamo andati via. Ho conosciuto Cochi quando eravamo piccoli. Nel paese non c'era niente per divertirsi, solo fabbriche, dovevamo inventarci battute, canzoni. Così è nato il duo. Cochi è l'amico della vita». È nato il 14 luglio 1940, poco più di un mese dopo la decisione di Benito Mussolini di trascinare l’Italia nel gorgo della seconda guerra mondiale. Il milanese Cochi Ponzoni, pseudonimo di Aurelio Ponzoni, ha condiviso con lui il bello e il brutto di un’infanzia fuori dall’attuale concetto di normalità: «Venivamo da Milano ma eravamo sfollati a Gemonio. Da bambini giocavamo sempre insieme. Eravamo vicini all’umorismo di Dario Fo, Jannacci, Gaber, che però abbiamo conosciuto solo quando siamo arrivati a Milano. Il nostro ritrovo era alla pasticceria ...

