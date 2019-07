Redditi | Inps | “Il 54% dei super ricchi italiani vive a Milano E solo il 7 | 5% dei

Pensioni - simulatore Inps costo riscatto laurea : spesa di €21.000 su Redditi fino a 34.000 : riscatto della laurea, arriva il simulatore Inps per il calcolo del costo in vista della pensione: il risultato ha valore orientativo per la successiva domanda, ma ci si può fare un'idea di quanto si spenderà per riscattare gli anni universitari e beneficiare degli sconti contributivi e dei maggiori importi futuri delle Pensioni anticipate, di vecchiaia e della quota 100. Il calcolo del riscatto della laurea con il simulatore Inps è aggiornato ...