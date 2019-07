Recalcati | “Bisogna stare attenti alle banalizzazioni nella divulgazione dei temi

ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2019) La terrazza di Villa Fondi giovedì sera, grandangolo di bellezza, era piena come i tornanti di Colle Finestra al Giro d’Italia. Tutti aspettavano Massimo, psicoanalista lacaniano della prima ora che tornavacittadina costiera per una lectio magistralis sul tema “Lessico d’amore”, libro Feltrinelli e programma televisivo seguitissimo. Su Rai 3. Prima dell’evento abbiamo in esclusiva per Il Napolista avuto la possibilità di fargli delle domande. “Perché questo legame estivo con la Costiera sorrentina (anche l’anno scorso è stato ospite della ressegna estiva carottese)?” “Io da vent’anni torno in Costiera amalfitana perché il 14 luglio festeggio il mio anniversario di matrimonio al San Pietro di Positano: sa, i francesi in questo giorno ricordano la presa della Bastiglia, lei capisce”.ha una cinquantina d’anni, un taglio di capelli alla Sgargi ed una ...

