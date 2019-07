Qui Dimaro Lavoro di scarico per gli azzurri che accolgono Manōlas

ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2019) Con una vera e propria ovazione per Kōstasè iniziato il nono giorno di ritiro del Napoli qui aFolgarida. Una rosa che inizia a prendere sempre più forma, quella a disposizione di Carlo Ancelotti, si può dire che il veropre-campionato per gliinizia proprio in questa domenica. Seduta breve per gli, durata circa 45 minuti. Dopo ilin palestra la squadra è entrata in campo per una della consuete esercitazioni, calciatori divisi in gruppi da 6 con passaggi di prima e repentini cambi di posizione attorno a due sagome fisse. Poispecifico per gli scambi di palla negli spazi stretti con pressione avversaria: la squadra si è unita in cerchio in un piccolo spazio di campo, divisa in due fazioni con un calciatore “neutro” a fare le sponde. L’ottimizzazione della velocità di esecuzione, e della manovra tutta, è una ...

