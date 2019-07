Punto da una “vedova nera” | rischia la vita Ma l’invio tempestivo dell’antidoto da Pavia

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2019) È statoda una “malmignatta”, un ragno appartenente alla specie della “vedova nera”, mentre stava lavorando in un giardino di campagna. Così un 50enne di Barletta è stato ricoverato in ospedale ieri, 13 luglio: la puntura alla gamba gli ha provocato sudore, convulsioni, dolori articolari, muscolari e all’addome, fino a quando il 50enne è finito in una situazione definita “critica“. Accertati i sintomi, l’ospedale di Barletta si è rivolto al Centro nazionale Antiveleni ‘Maugeri’ di, che dopo una diagnosi per avvelenamento ha inviato il siero specifico ‘anti-vedova nera’ in una lotta contro il tempo che si è rivelata decisiva. In poche ore l’antidoto è giunto da Milano a Barletta con un volo di linea e, dopo 40 minuti dall’assunzione, il paziente è stato stabilizzato. “La diagnostica da puntura di vedova ...

