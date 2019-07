Punto da una vedova nera | l’allarme | “E’ mortale e quest’anno in Italia il clima

Punto da una “vedova nera” - rischia la vita. Ma l’invio tempestivo dell’antidoto da Pavia a Barletta lo salva : È stato Punto da una “malmignatta”, un ragno appartenente alla specie della “vedova nera”, mentre stava lavorando in un giardino di campagna. Così un 50enne di Barletta è stato ricoverato in ospedale ieri, 13 luglio: la puntura alla gamba gli ha provocato sudore, convulsioni, dolori articolari, muscolari e all’addome, fino a quando il 50enne è finito in una situazione definita “critica“. Accertati i sintomi, ...

Barletta - grave 50enne Punto da una vedova nera. Un antidoto lo salva : Barletta, grave 50enne punto da una vedova nera. Un antidoto lo salva L’uomo è stato colpito mentre stava lavorando in un giardino in campagna. Si è salvato grazie a un siero arrivato da Pavia in una corsa contro il tempo Parole chiave: ragni ...

Lo sbarco sulla luna e Dawid Bowie hanno un Punto in comune : Questo mese segna il cinquantesimo anniversario di due eventi cosmici che hanno plasmato il corso della storia: il classico singolo “Space Oddity” di David Bowie, originariamente pubblicato 50 anni fa l’11 luglio 1969, e l’inaugurale sbarco sulla luna. Per festeggiare questi eventi Parlophone oggi lancia il nuovo “Space Oddity x Unlock The Moon Experience” di David Bowie. Il sito web (www.spaceoddity50.com) permette a tutti gli utenti di puntare ...

TFN (Tribunale Federale Nazionale) - 1 Punto di penalizzazione al Palermo : Corvino inibito 3 mesi : Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare -, presieduto da Cesare Mastrocola, ha inflitto 1 punto di penalizzazione al Palermo da scontarsi nella prossima stagione nel campionato di competenza e ha sanzionato con 4 mesi di inibizione Daniela De Angeli, presidente del Consiglio di amministrazione del club. La presidente del Cda della società siciliana era stata deferita per non aver corrisposto l’importo di 330.000 euro ...

Alberto Urso : "Maria De Filippi - una seconda madre per me. Lei è il mio faro - il mio Punto fermo" : Dopo la vittoria ad Amici 18, nella finalissima che l'ha visto contrapporsi a Giordana Angi, il tenore Alberto Urso ha conquistato la classifica Fimi degli album più venduti in Italia con il suo album d'esordio Solo. Dopo Amici, inoltre, il giovane tenore siciliano ha anche avuto subito l'opportunità di esibirsi all'ultima edizione dei Seat Music Awards, calcando il prestigioso palco dell'Arena di Verona.Intervistato dal settimanale Oggi, ...

Avete una Nintendo Switch? Ecco a che Punto è il porting di Android : All'inizio di quest'anno un team di sviluppatori ha reso noto di essersi messo al lavoro con l'obiettivo di realizzare un porting di Android per Nintendo Switch L'articolo Avete una Nintendo Switch? Ecco a che punto è il porting di Android proviene da TuttoAndroid.

Malattie polmonari : messa a Punto una sonda grande quanto un capello per i tessuti danneggiati : E’ grande quanto un capello la sonda che sarà utile a misurare parametri chiave dei tessuti polmonari danneggiati, che puo’ arrivare li’ dove le attuali tecnologie non riescono: a svilupparla i ricercatori delle universita’ di Edimburgo e Bath, il cui studio e’ pubblicato sulla rivista Scientific reports. Si tratta di una sonda sottilissima in grado di rilevare i minuscoli cambiamenti che avvengono nei tessuti sani ...

Tumori - una rivoluzione nella diagnosi precoce : vicini a mettere a Punto un test per scoprirli dal sangue : Un possible punto di svolta per la diagnosi precoce di molti Tumori. Questa è la sfida di due start-up, che stanno cercando di sviluppare modelli e test in grado di rilevare la malattia prima ancora che i pazienti mostrino i sintomi. Alcune di queste realtà sono presenti a Chicago per l’ASCO (American Society of Clinical Oncology). Thrive è una la prima di queste star-up, ha raccolto 110 milioni di dollari per finanziare la ...

Playoff NBA – Warriors - Steve Kerr fa il Punto sulla situazione degli infortunati : Durant out - Cousins recuperabile per le Finals : Steve Kerr fa il punto sulla situazione infortuni in casa Golden State Warriors: Iguodala e Durant out per Gara-1 delle Finals, Cousins può essere recuperato I Golden State Warriors hanno archiviato con qualche giorno d’anticipo, visto il 4-0 ai Blazers, l’accesso alle Finals NBA rispetto alla vincente di Bucks-Raptors. La franchigia della Baia potrà dunque godersi qualche giorno di riposo in più nel quale provare a recuperare ...

Gato Roboto ha una data di uscita ed è il Punto d'incontro tra metroidvania e gatti di cui non sapevate di avere bisogno : Meowtroidvania. Ormai siamo abituati alla nascita di nuovi generi che ibridano al loro interno anime più o meno diverse e miscelano meccaniche appartenenti a tipologie di giochi differenti. Sicuramente non ci saremmo aspettati un gioco che unisce metroidvania, mech e gatti ma Gato Roboto è effettivamente questo.Gli sviluppatori di Doinksoft hanno trovato nel publisher indie sempre molto apprezzato Devolver Digital, l'alleato perfetto per il ...