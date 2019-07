Pronostici Champions League | primo turno 16-7-2019

lanotiziasportiva

(Di domenica 14 luglio 2019)di, martedì 16 luglioed analisi.//– Eccoci con le gare di ritorno, o almeno quelle del martedì, che valgono il passaggio al secondodi qualificazione per la. Soltanto sei le gare in programma (che quindi ci rendono più corposo il mercoledì), alcune delle quali come quella di Torshavn e Tbilisi una pura formalità, mentre a Malta ed in Kosovo il 2-2 dell’andata rende il ritorno oltremodo combattuto!Andiamo a vedere ie le analisi.P.s. C’è già anche il tabellone del secondo.HB Torshavn (Fai)-HJK (Fin): golLa gara di andata ha già segnato il destino di questa sfida, ormai abbondantemente nelle mani dei finlandesi (Lappalainen gran mattatore). E’ probabile che al ritorno l’esito non sarà così differente, ma magari i padroni di casa un gollettino riusciranno a farlo.Risultato ...

skillandbet : ?? Preliminari Europa League ? ? Pronostici degli esperti ? Migliori quote ?? Schedine vincenti ?? Bonus senza deposi… - InfobettingOdds : RT @underoverbets: RT @infobetting: Linfield-Rosenborg (preliminari Champions): formazioni ufficiali, quote, pronos… - Mingaball : RT @underoverbets: RT @infobetting: Linfield-Rosenborg (preliminari Champions): formazioni ufficiali, quote, pronos… -