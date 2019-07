Previsioni Meteo per Pisa e Provincia

retemeteoamatori

(Di domenica 14 luglio 2019) IlLa previsione qui sotto elaborata, non è frutto diautomatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Lunedì 15 Luglio 2019 Aavremo condizioni di tempo instabile per il transito di una rapida perturbazione. Ci attendiamo fenomeni anche a carattere di temporale, localmente anche di forte intensità in particolare lungo i settori costieri. Non escludiamo la possibilità di locali grandinate e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regione Toscana ha emesso un avviso di criticità di livello Arancione → Vedi Qui I Venti risulteranno inizialmente di scirocco, con successiva rotazione ed aumento dell’intensità fin a moderata / forte, dai quadranti Nord Orientali Le Temperature risulteranno in deciso calo nei valori massimi I Mari ...

Agenzia_Ansa : In arrivo forti #temporali al #centronord, temperature giù di 10 gradi tra martedì e mercoledì. Via l'afa #meteo… - MeteoNonnaRoma : E bravo Lorenzo Totaro che segue a nonna sua su Twitter! Mò te cinguetto tutte 'e previsioni #meteo mejo de tutti! - LarioLakeComo : Scopri le previsioni meteo per i prossimi giorni e guarda le condizioni meteo attuali con le nostre webcam. -