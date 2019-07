Poliziotto in prova film stasera in tv 14 luglio | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di domenica 14 luglio 2019)inè ilin tv domenica 142019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVinin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: Ride AlongUSCITO IL: 22 maggio 2014GENERE: Azione, CommediaANNO: 2014REGIA: Tim Story: Ice Cube, Kevin Hart, John Leguizamo, Bruce McGill, Laurence FishburneDURATA: 100 Minutiinin tv:Ecco ladeloggi in tv. Ben Barber guardia giurata presso un liceo, vede coronato il sogno di diventare un agente quando riceve la lettera che lo informa di essere stato accettato dall’accademia di polizia di Atlanta. Ma… prima dovrà dimostrare al suo futuro cognato James Payton, ...

cineblogit : Stasera in tv: 'Poliziotto in prova' su Italia 1 - carmenFashionCr : Stasera in tv: 'Poliziotto in prova' su Italia 1 #cinema - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'Poliziotto in prova' su Italia 1 -