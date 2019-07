Polizia | sindacato denuncia | ' Nuovi distintivi costati cinque milioni di euro si staccano'

Polizia - arrivano le nuove mostrine. Lo sfogo : “Si staccano col caldo”. Sindacato denuncia : “Costate 5 milioni di euro” : “A poche ore dall’entrata in vigore dei tanto chiacchierati nuovi distintivi di qualifica, ci sono giunte foto e segnalazioni dei ‘nuovi’ gradi già scollati per via del caldo. È una vergogna infinita”. Commenta così Stefano Paoloni, segretario generale del Sap, quello che il Sindacato ha sempre definito “uno spreco di inutile di ben 5 milioni di euro“. “Una somma enorme sprecata per questi nuovi ...

Sindacato di Polizia Tissone : 'Il decreto sicurezza criminalizza dissenso e immigrazione' : Gli avvenimenti verificatisi in questi giorni circa la questione Sea Watch, e poi Alan Kurdi e Alex, hanno scatenato numerose reazioni e divisioni nel mondo della politica, e non solo. Infatti, le navi delle ong hanno salvato in mare numerosi migranti, e poi, per via del divieto di approdo sulle coste italiane, porto sicuro più vicino, sono state costrette ad ormeggiare a lungo al largo dell'isola di Lampedusa....Continua a leggere

Il sindacato di Polizia : “Il decreto Salvini è propaganda che criminalizza il dissenso e l’immigrazione” : Il segretario nazionale del Silp Cgil, il savonese Daniele Tissone, in audizione alla Camera: “Scelte che incidono pesantemente sui diritti di libertà. I poliziotti non sono il braccio armato dell’esecutivo”.

Il sindacato di Polizia (Silp) a Matteo Salvini : “Tanti discorsi ma manca il rinnovo del contratto” : In un colloquio con Fanpage.it, Daniele Tissone, segretario generale del sindacato Italiano Lavoratori polizia (Silp-Cgil), ha spiegato l'iniziativa di pubblicare sul sito un contatore che ricorda al governo italiano i 156 giorni passati dalla scadenza del contratto delle forze dell'ordine: "Qui si fanno tanti discorsi, in particolare il vicepresidente del Consiglio, sui poliziotti, ma poi non sono stati rinnovati i contratti".Continua a leggere