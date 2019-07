Polemica sui funerali del bimbo falciato dal Suv | Organizzati da un amico di chi

Polemica sui funerali di Alessio - il bimbo ucciso travolto dal Suv : Francesca Bernasconi Il giornalista Borrometi denuncia: "Potrebbero essere organizzati da un amico dell'uomo che lo ha ucciso" Il paradosso nella tragedia. Domani verranno celebrati i funerali di Alessio D'Antonio, il bimbo di 11 anni travolto a Vittoria, in provincia di Ragusa, dal Suv guidato da Rosario Greco, che ubriaco e sotto l'effetto della cocaina ha travolto i due cuginetti che giocavano sul gradino di casa. Alessio è morto ...

"Sei di etnia sinti o rom?" : il quesito di una scuola veneta sui moduli d'iscrizione scatena la Polemica : Per iscriversi alla scuola elementare di una località a cavallo tra Venezia e Padova bisogna specificare la propria etnia, ovvero se sei sinti, rom, nomade o camminante. Il modulo consegnato ai genitori ha fatto scattare l’immediata polemica sostenuta dalle famiglie che si sono rivolte ad una associazione che fa capo a Rifondazione comunista che a sua volta ha contattato i propri legali perché si tratterebbe di un ...

«Sei sinti o rom?» - scuola richiede l'etnia sui moduli d'iscrizione. Polemica in Veneto : «Sei sinti o rom?». La domanda appare nel modulo da compilare per iscriversi alla scuola elementare all'elementare di Fossò, località a cavallo tra Padova e Venezia. I...

Chiara Nasti non beve acqua da due anni e scoppia la Polemica sui social : Chiara Nasti non beve acqua da due anni questo è quanto diChiarato la stessa interessata su “Instagram”: “La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano. Io ho puntato sul mangiar sano neanche troppo visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1-2 anni. Bevo acqua di cocco o coca-cola! Noi siamo quello che mangiamo”. Una diChiarazione potenzialmente molto pericolosa. Il messaggio definito diseducativo ha suscitato ...

Sei un mostro! Federica Panicucci - Polemica per le offese sui social al compagno : La conduttrice di Mattino Cinque ha pubblicato sui social una foto insieme al fidanzato Marco Bacini. Lo scatto ha però suscitato molte polemiche per alcuni commenti offensivi nei confronti del manager, tanto da scatenare le risposte dell'uomo. \\ Federica Panicucci e Marco Bacini fanno coppia fissa da ormai diversi anni. Dopo la fine del matrimonio con il deejay Marco Fargetta, la conduttrice di Mattino Cinque ha ritrovato il ...

'Ubriaco e da Sert' - Francesca De Andrè dura con Tambellini ed è Polemica sui social : Francesca De Andrè continua a far discutere e dividere l’opinione pubblica, anche se il Grande Fratello ha chiuso o battenti. L’ex gieffina durante la tredicesima puntata di Live - Non è la D’Urso si è resa protagonista di un accesso scontro con il suo ex fidanzato, Giorgio Tambellini. A quanto pare, le parole pronunciate nei confronti del giovane toscano non sono affatto piaciute ai tanti telespettatori. La nipote del compianto Faber, al ...

La Roma celebre i 92 anni di storia - ma sui social è Polemica : “Maiali maledetti!” : Ancora polemiche in casa Roma, ma questa volta non per questioni di campo. A far scatenare la rabbia dei tifosi è infatti l’anno di fondazione della società, su cui è dibattito aperto: c’è chi ritiene corretta la data del 7 giugno 1927, chi quella del 22 luglio 1927. La squadra capitolina è stata istituita grazie alla fusione di tre delle società calcistiche della Capitale: Alba, Fortitudo e Roman. Numerose testate nazionali ...

2 Giugno - Buffagni (M5S) contro Fico : “Sua Polemica suicida - è un favore alla Lega” : Il sottosegretario agli Affari regionali ed esponente del M5S Stefano Buffagni è tornato sulla polemica innescata dal presidente della Camera Roberto Fico, in occasione del 2 Giugno: "Non l'avrei detto perché oltre a fare un favore suicida all'alleato credo che poi il 2 Giugno sia la festa degli italiani e non solo delle forze armate. Vorrei vedere ovunque il tricolore che sventola il prossimo anno".Continua a leggere

2 giugno - Di Maio prende le distanze da Fico : “Polemica sui migranti inopportuna per la festa” : Continuano le polemiche per il 2 giugno. Anche il vicepremier pentastellato è intervenuto sul botta e risposta tra Salvini e Fico: "Io e Roberto su queste questioni siamo molto diversi e non è una novità. Io non avrei mai alimentato questa polemica di distrazione di massa sui migranti il 2 giugno".