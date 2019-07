agi

(Di domenica 14 luglio 2019) "Aiutiamoli a". Finora per laera 'solo' uno slogan, ora è arrivata una proposta di legge depositata a Palazzo Madama che va concretamente in questa direzione. Primo firmatario il senatore Toni Iwobi - è stata sottoscritta dal capogruppo, Massimiliano Romeo, ealtri esponenti del partito di via Bellerio al Senato - l'obiettivo, in sostanza, è quello di favorire la cooperazione, far sì che arrivino fondi ai Paesi da dove provengono i. Si coinvolgono perciò "gli ipermercati, supermercati, discount alimentari e grandi magazzini", che dovranno "dotarsi di un sistema telematico finalizzato ad effettuareal Fondo Rotativo per la cooperazione allo sviluppo". Non è - più solo - lo Stato, dunque, ad attivarsi, ma si permette ai clienti dei supermercati e dei centri commerciali di "effettuare, stabilendo ...

sulsitodisimone : Più donazioni dagli italiani per aiutare i migranti a casa loro. Il piano della Lega - roberta_fasani : RT @51fini: Più donazioni dagli italiani per aiutare i migranti a casa loro. Il piano della Lega - fisco24_info : Più donazioni dagli italiani per aiutare i migranti a casa loro. Il piano della Lega: 'Aiutiamoli a casa loro'. Fin… -