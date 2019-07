Philadelphia | ucciso dalla folla dopo il tentativo di rubare auto con tre bimbi a bordo

Blastingnews

(Di domenica 14 luglio 2019) Ildiuna vettura nel parcheggio di un ristorante di(Stati Uniti d'America) è stato fatale per il ladro d'54enne Eric Hood. Il veicolo era infatti stato lasciato parcheggiato con il motore acceso per pochi secondi. Il proprietario e la moglie stavano acquistando cibo da asporto ed avevano lasciato in, nei sedili posteriori, i loro tre figlioletti. Il ladro, che probabilmente non si era accorto dei passeggeri a, ha giusto avuto il tempo di sedersi nell'e partire. Il padre deisi è immediatamente accorto del fatto e si è lanciato nell'inseguimento della suavettura. Il malvivente, per sua buona sorte, è riuscito a percorre solo pochissimi metri poichè una volta raggiunta la strada è stato immediatamente bloccato dal traffico dell'ora di punta....

PaolaAnna8 : RT @corsarorosso: - Dardo70m : RT @corsarorosso: - Max30690795 : RT @corsarorosso: -