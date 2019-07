Perdita del pelo nel cane | cause e rimedi

La Perdita di petrolio nel Golfo del Messico che dura da 14 anni : Secondo la compagnia che possedeva la piattaforma perde 15 litri di petrolio al giorno, una nuova ricerca indipendente stima che siano 1000 volte tanto

Formula 1 - problemi in casa Mercedes nelle FP1 del Gp d’Austria : Perdita d’olio sulla monoposto di Bottas : Il pilota finlandese dovrà ritardare l’inizio delle FP1 per un guaio tecnico alla power unit, occorso proprio nella mattinata di oggi problemi in casa Mercedes nella mattinata di Spielberg, sulla monoposto di Valtteri Bottas infatti è stata riscontrata una perdita d’olio che ha obbligato i meccanici a sostituire la power unit numero 2. sulla W10 numero 77 verrà dunque montato il propulsore numero 1, con cui il finlandese ...

Ondate di caldo africano - attenzione alla salute e alla Perdita di liquidi : i consigli dell’esperto : Con il caldo in corso in questi giorni, soprattutto in alcune regioni del centro-nord, è necessario prestare attenzione alla propria salute, in particolare alla perdita di liquidi. Bere molto e mangiare cibi freschi e ricchi d’acqua, sono i principali consigli del gastroenterologo e nutrizionista Luca Piretta, intervistato da In a Bottle su come affrontare le temperature proibitive di questi giorni. “La disidratazione del corpo ...

I sintomi del diabete di tipo 1 e mellito di tipo 2 : Perdita di peso : I sintomi del diabete di tipo 1 non sono evidenti mentre quelli del diabete mellito di tipo 2 sono sensazione di stanchezza e perdita di peso

Fedez assente a X Factor 2019 : “Una grande Perdita” - la risposta del rapper : Fedez assente a X Factor 2019, il rapper ha lasciato il tavolo dei giudici dopo cinque anni A X Factor 2019 non ci sarà Fedez. L’ormai ex giudice ha lasciato il tavolo dopo ben cinque edizioni, ricche di successi e risate. In pochi si aspettavano un suo addio, a dire il vero, perché Fedez giudice […] L'articolo Fedez assente a X Factor 2019: “Una grande perdita”, la risposta del rapper proviene da Gossip e Tv.

La Perdita di biodiversità mette a rischio lo sviluppo dell'intero Pianeta : L’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), l’organismo creato dalle Nazioni Unite con la partecipazione di 132 Paesi, che si avvale della collaborazione di circa mille esperti di varie università e centri di ricerca di tutto il modo, ha completato uno studio, disponibile come draft aggiornato al 31 maggio 2019, sulla biodiversità e i servizi ecosistemici a livello ...

Claudio Santamaria rompe il silenzio dopo la Perdita del figlio con Francesca Barra : “I vostri messaggi di conforto e affetto ci hanno fatto sentire meno soli”. Ha deciso di utilizzare una storia su Instagram Claudio Santamaria per rompere il silenzio sulla perdita del figlio che lui e la compagna, Francesca Barra, stavano aspettando.Un grazie alla vicinanza dei fan, che gli hanno permesso di affrontare una vicenda così triste. Anche la giornalista aveva dato la comunicazione attraverso i social: “Io e ...

Venezia - il pilota della nave : “Rotto il cavo del rimorchiatore di prua - c’è stata una Perdita dei comandi” : “Il rimorchiatore di prua ha rotto il cavo. Poi c’è stata una perdita dei comandi”. A parlare, via radio, è il pilota della nave da crociera Msc “Opera”, che subito dopo l’impatto con un battello turistico e il molo ha informato le autorità sull’accaduto e sulla situazione nei primi minuti dei soccorsi. Venezia, nave da crociera si scontra contro battello: la fuga dei turisti e il ...

Giornata Mondiale della Biodiversità - FederBio : urgente arginare la Perdita a ritmi senza precedenti : Domani, mercoledì 22 maggio, in occasione della Giornata dedicata alla Biodiversità, FederBio lancia l’allarme sui rischi globali legati al crescente tasso di estinzione delle specie animali e vegetali. È in corso quella che è stata definita la sesta estinzione di massa della storia del pianeta, si calcola che entro la fine del secolo il 50 per cento delle specie viventi saranno a rischio di sopravvivenza. Secondo uno studio dell’Ipbes, il ...