Pazienza quasi finita

(Di domenica 14 luglio 2019) Luigi Di Maio vuole stanare Matteo Salvini. Raccontano dalla war room del vicepremier che “Luigi” si sarebbe stufato della risposte sull’affaire Savoini dell’omologo leghista. “Basta con queste mezze battutine. Non può usare l’aula come gli pare. Venga a riferire così come quando fece lo show sulla Sea Watch”, si sarebbe sfogato con i fedelissimi.Se prima la richiesta a Matteo Salvini di venire a parlare in Parlamento sulla trattativa fra il luogotenente leghista Savoini e gli uomini del Cremlino era solo un sussurro, da qualche ore a questa parte è diventato un diktat ufficiale. Con tanto di post su facebook in cui si spiega qual è l’abc del fare politica del movimento.Ecco, Di Maio è stato perentorio: “Quando il Parlamento chiama, il politico risponde, perché il Parlamento è sovrano ...

