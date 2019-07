huffingtonpost

(Di domenica 14 luglio 2019) “Lavameglio, sarà la magistratura a fare le indagini, bisogna capire seha effettivamente avuto un mandato per conto proprio, o se è stato un millantatore: su questo dalla Lega ci aspettiamo dei fatti”.Così Stefano, capogruppo M5s al Senato, intervistato dal Gr1 Rai.“La commissione d’inchiesta va bene, ma deve riguardare tutte le fondazioni, tutti i finanziamenti a tutti i partiti”, aggiunge il pentastellato. “Noi non abbiamo fondazioni, non abbiamo finanziamenti... abbiamo Rousseau, ma l’associazione Rousseau non configura finanziamenti a un partito, è un servizio che facciamo ai cittadini affinchè possano partecipare attivamente alla vita del Movimento, in totale trasparenza”.“Sul decreto Sicurezza bis non c’è vittoria nè sconfitta da parte ...

HuffPostItalia : Patuanelli (M5S): 'Governo tiene e va avanti. Ma vicenda Savoini va chiarita meglio' - bizcommunityit : Matteo Salvini, la pugnalata russa dal M5s. 'Lo farà domani', l'indiscrezione su Patuanelli - franbellino : Matteo Salvini, la pugnalata russa dal M5s. 'Lo farà domani', l'indiscrezione su Patuanelli -… -