Paratriathlon | World Cup Magog 2019 | vittoria per Giovanni Achenza in Canada!

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) Si sono svolte nella notte italiana le gare dellaCup diche ha fatto tappa a, in Canada: successo nella categoria PTWC maschile percon il podio nella stessa gara di Pier Alberto Buccoliero, terzo. Podio anche per Veronica Yoko Plebani, terza nel PTS2 femminile, mentre è quarto Federico Sicura nel PTVI maschile. Infine quinti posti per Anna Barbaro nel PTVI femminile e per Rita Cuccuru nel PTWC femminile. Di seguito i risultati delle gare odierne: PTWC maschile 1(H1) 1971 ITA 121 01:02:02 2 Alexandre Paviza (H1) 1971 FRA 122 01:04:50 3 Pier Alberto Buccoliero (H2) 1987 ITA 128 01:06:24 PTWC femminile 1 Christiane Reppe (H2) 1987 GER 108 01:13:28 2 Kendall Gretsch (H2) 1992 USA 102 01:13:52 3 Jessica Ferreira (H1) 1987 BRA 103 01:16:24 5 Rita Cuccuru (H1) 1977 ITA 106 01:20:12 PTS2 femminile 1 Melissa Stockwell 1980 USA 202 ...

Alexa86652221 : RT @federtriathlon: Azzurri in Canada per la Paratriathlon World Cup @CIPnotizie @worldtriathlon - lucfra71 : RT @federtriathlon: Azzurri in Canada per la Paratriathlon World Cup @CIPnotizie @worldtriathlon - copyrightmlg : RT @federtriathlon: Azzurri in Canada per la Paratriathlon World Cup @CIPnotizie @worldtriathlon -