Pallanuoto | Mondiali 2019 | Italia-Brasile Esordio sulla carta scontato per il Settebello

(Di domenica 14 luglio 2019) Lunedì 15 luglio, ore 12.10 in: arriva l’per la Nazionale azzurra guidata da Sandro Campagna neidial maschile in quel di Gwangju (Corea del Sud). Ilscende in acqua alla Nambu University Grounds per affrontare, nel primo incontro del Girone D, il. Una sfidasemplice per Figlioli e compagni che puntano in alto: l’obiettivo è ovviamente quello di centrare la prima piazza in un raggruppamento tutt’altro che impossibile per assicurarsi i quarti di finale e provare a puntare alla zona medaglie, dove in palio ci sarà anche il pass olimpico. Alla vigilia Campagna: “Di semplice non c’è nulla, neanche il nostro girone preliminare che può sembrare più abbordabile di quello che potremmo incrociare. Se non facciamo attenzione e non entriamo con la giusta concentrazione rischiamo di fare brutte figure con il ...

