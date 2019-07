Ostuni | accoltellato a morte 44enne | arrestato il fidanzato della figlia minorenne

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2019) Una lite in famiglia, poi l’accoltellamento. L’inutile corsa in ospedale, lae, dopo neanche 24 ore, l’arresto del presunto responsabile. È questa la dinamica dell’omicidio compiuto nell asera di sabato 13 luglio a, in provincia di Brindisi. La nota di cronaca, tuttavia, non dice tutto. Perché a morire è stato Giuseppe Maldarella, 44 anni, il padrefidanzatadi Lorenzo Moro, 20 anni, considerato dagli inquirenti il responsabile dell’accoltellamento e per questo motivo portato in carcere a Brindisi. Di sicuro, alla base del litigio finito del sangue c’era proprio la relazione tra i due ragazzi. Ne sono convinti gli agentiSquadra MobileQuestura di Brindisi e del commissariato di, che nella serata di sabato intorno alle 23 sono stati chiamati a intervenire in via Garibaldi, angolo via Fogazzaro (nel pieno ...

