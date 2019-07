Oroscopo agosto Pesci | tanto tempo libero | relazioni e amicizie favorite

Oroscopo agosto Acquario : tante energie - pochi impegni e molta voglia di svago : Il mese di agosto per i nativi Acquario sarà caratterizzato da un'incredibile energia che permetterà di affrontare senza sosta le roventi giornate estive. Tutta questa gran voglia di fare vi permetterà di lavorare, stare con l'amato e divertirvi senza mai sembrare affaticati. Lavoro un po' altalenante attorno l'inizio del mese, ma non getterete la spugna e cercherete di recuperare migliorandovi e ritornando in pista con la vostra solita grinta. ...

Oroscopo agosto - Capricorno : lavoro al top e alta intesa di coppia : Il mese di agosto per i nativi Capricorno sarà caratterizzato da un periodo di chiarimenti e di certezze, sia sul posto di lavoro che per quanto riguarda la sfera emotiva e sentimentale. Avrete assolutamente bisogno del partner durante il mese per cercare di affrontare i problemi che si presenteranno ogni giorno, e quindi l'affiatamento di coppia dovrà essere molto alto. Sul posto di lavoro invece, cercherete in tutti i modi di ottenere dei ...

Oroscopo 5 agosto : Toro distratto - Capricorno efficiente : La giornata di lunedì 5 agosto per i nativi sotto vari segni sarà impegnativa e dedicata perlopiù all'aspetto lavorativo, con l'Ariete, lo Scorpione e la Vergine in una situazione decisamente più “scomoda” delle altre. Il Toro e il Sagittario invece dovranno fare particolare attenzione a non vagare troppo con la mente, perché in tal modo potrebbero tralasciare qualcosa che potrebbe essere estremamente importante per il lato pratico del loro ...

Oroscopo agosto Sagittario : tanto lavoro e possibile promozione - meglio l'amore : Il mese di agosto per i nativi Sagittario sarà caratterizzato principalmente dal lavoro, che durante il mese andrà a gonfie vele. Sarete in grado di gestire le situazioni lavorative al meglio rispetto al mese precedente, riuscendo ad ottenere degli importanti successi lavorativi. Bene anche l'amore, anche se ci saranno degli alti e bassi. Giorni dove l'affiatamento di coppia sarà praticamente al top, e giorni dove per via di qualche litigio o ...

Oroscopo agosto Scorpione : salute al top - voglia di vivere - soddisfazioni e guadagni : I nativi sotto il segno dello Scorpione durante il mese di agosto ritroveranno quella voglia di vivere che mancava da tempo. Merito probabilmente degli amici o del partner. Situazione sentimentale non molto favorevole durante il mese, in particolare per i single, che cercheranno in tutti i modi di trovare la loro anima gemella ma senza alcun risultato. Ottime prospettive per quanto riguarda il lavoro. Riuscirete a sfornare delle belle idee che ...

Oroscopo settimana dal 5 all'11 agosto : eros per l'Acquario - Scorpione insofferente : Durante settimana che va da lunedì 5 a domenica 11 agosto, nella costellazione del Capricorno oltre a Saturno e Plutone stanzierà anche la Luna, la quale “abbandonerà” i gradi della costellazione della Bilancia. Per quanto riguarda la maggior parte degli altri segni la situazione rimarrà pressoché invariata: Nettuno sarà in Pesci, Giove in Sagittario, Sole, Venere e Marte nel segno del Leone. Di seguito, le previsioni astrologiche della ...

Oroscopo agosto Bilancia : divertimento - fortuna e tanto amore - vacanze in arrivo : Il mese di agosto per i nativi Bilancia sarà a metà. Ci saranno giornate dove gli amici saranno la cosa più importante, ed altre dove avrete occhi solo per il partner, trascurando le amicizie. Qualche litigio sarà necessario con il partner affinchè la vostra relazione di coppia continui a durare. Sul posto di lavoro inizierete a vederci chiaro e riuscirete a mettere a segno qualche successo, ma non mancherà qualche strigliata da parte del vostro ...

Oroscopo agosto Vergine : voglia di vacanze - stress e nervosismo con il vostro impiego : Il mese di agosto per i nativi Vergine, sarà caratterizzato da una gran voglia di vacanze e di divertimento in compagnia degli amici oppure del partner. L'idea è quella di andare lontano in vacanza per staccarsi del tutto dalle fatiche e dai problemi della vita quotidiana. Sul posto di lavoro avete accumulato molto stress, e questo non vi permette di lavorare al meglio delle vostre aspettative. La fortuna, da questo punto di vista, non sarà ...

Oroscopo agosto - Leone : energici - seducenti e allegri - bene il lavoro : Il mese di agosto per i nativi Leone sarà caratterizzato da allegria, tanta seduzione e molta passione assieme al partner. Ma anche nel lavoro ci saranno dei successi inaspettati. Sarà un mese a dir poco perfetto, con giornate tutte da vivere in compagnia delle persone che vi stanno più a cuore, in spiaggia, fuori casa, ovunque sarà un posto perfetto per voi: vi basta solo cessere con chi amate. Ciò nonostante potrebbero esserci dei ...

Oroscopo agosto - Cancro : cambiamenti sul posto di lavoro e voglia di romanticismo : Il mese di agosto, per i nati sotto il segno del Cancro, sarò caratterizzato da una grande voglia di romanticismo nei confronti del partner, ma anche dalla voglia di uscire, di fare movimento e di divertirsi in compagnia degli amici. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno dei cambiamenti durante il mese che potrebbero andare a stravolgere il vostro modo di lavorare. Con un po' di fortuna i single potrebbero stringere nuove amicizie, le quali ...

Oroscopo agosto - Gemelli : allegria - buon umore e passione alle stelle : Nel mese di agosto i nativi Gemelli avranno una gran voglia di dedicarsi all'amore e alla passione di coppia, con risultati a dir poco magnifici. allegria, buon umore e passione saranno i perni principali per riuscire a conquistare il vostro partner e passare delle serate di agosto indimenticabili. Lavoro più o meno stabile durante il mese, con giornate nelle quali riuscirete ad essere creativi e ottenere dei meritati successi, ma anche giornate ...

Oroscopo agosto Toro : impegni e buoni risultati al lavoro - problemi in amore : Il mese di agosto per il segno del Toro sarà particolarmente incentrato sul lavoro, settore nel quale i nativi metteranno a segno numerosi successi e magari un'interessante promozione. L'amore, al contrario, non procederà al meglio delle aspettative. Forse perché molti avranno la testa fra le nuvole e di conseguenza non dedicheranno molte attenzioni verso la persona amata. La stanchezza infine, si farà sentire spesso durante il mese a causa di ...

Oroscopo agosto Ariete : successi e decisioni da prendere nel lavoro - single fortunati : Il mese di agosto per i nativi sotto il segno dell'Ariete, sarà caratterizzata da delle importanti decisioni che riguarderanno voi e soprattutto chi vi sta più a cuore. La vostra relazione procederà comunque bene, con serate a dir poco indimenticabili. single favoriti a buttarsi in una nuova relazione considerato il vostro buon umore. Per quanto riguarda il lavoro, avrete una gran fretta di concludere delle faccende lavorative importanti. Meglio ...

Oroscopo 2 agosto : Pesci concentrati - complicità di coppia per Toro : Nella giornata di venerdì 2 agosto ci saranno alcune situazioni che saranno ridimensionate, soprattutto sul piano sentimentale. Sarà il caso dei nativi del segno dei Pesci, i quali accantoneranno le faccende di cuore per gettarsi a capofitto su questioni gestionali. I nativi del segno dei Sagittario e del segno della Vergine avranno molta fortuna in amore in questa giornata. Favorito il Toro. L'Acquario si dedicherà alla famiglia, Capricorno ...