Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 | Italia quinta nei preliminari del team tecnico

Buona sera e ben ritrovati su OA Sport con la DIRETTA LIVE della terza giornata di competizioni ai Mondiali delle discipline acquatiche 2019 di Gwanju (Corea del Sud); concentrando l'attenzione sul Nuoto sincronizzato il programma odierno prevede il turno preliminare della prova a squadre del tecnico che prenderà il via

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Linda Cerruti è sesta nel solo tecnico - titolo iridato per Svetlana Kolesnichenko : La seconda giornata di gare allo Yeomju Gymnasium di Gwangju (Corea del Sud) si è conclusa con la finale dei Mondiali 2019 di Nuoto di sincronizzato della routine tecnica del solo, prima gara assegnante medaglie per la danza in piscina. Grande spettacolo nella acque sudcoreane al cospetto delle evoluzioni delle partecipanti all’atto conclusivo. La nostra Linda Cerruti, capace di vincere sette medaglie negli Europei di Glasgow ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Minisini/Flamini secondi nei preliminari del duo misto tecnico. Comanda la Russia : Seconda giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato che ha avuto inizio nel Yeomju Gymnasium a Gwangju (Corea del Sud). Nella mattinata sudcoreana (notte italiana), i campioni del mondo Giorgio Minisini e Manila Flamini hanno fatto il loro esordio nei preliminari del duo misto tecnico. Una prima fase che ha confermato i valori in campo, ovvero sarà duello Russia-Italia, come capitò già a Budapest nel 2017, quando i due azzurri seppero ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Giorgio Minisini e Manila Flamini per difendere il titolo - si riparte dalle eliminatorie : Giorgio Minisini e Manila Flamini sono pronti per buttarsi in acqua per difendere il titolo iridato conquistato due anni fa, il Messia del Nuoto sincronizzato e la sua compagna di gara si esibiranno questa notte ai Mondiali 2019 in corso di svolgimento a Gwangju: sono passati due anni dal memorabile trionfo di Budapest, la nostra coppia interpretò un esercizio da urlo che toccò le corde dell’anima, A Scream for Lampedusa passò alla storia ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di sabato 13 luglio. Tutti gli italiani in gara : Seconda giornata ai Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato, in scena a Gwangju (Corea del Sud). La Nazionale di Patrizia Giallombardo schiererà i suoi assi, ovvero Linda Cerruti nella finale del solo tecnico (ore 12.00) e alle 04.00 italiane Giorgio Minisini e Manila Flamini faranno il loro esordio nella specialità che ha regalato loro l’oro a Budapest due anni fa. Vi è quindi tanta curiosità circa le prestazioni dei nostri portacolori. Di ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Cerruti e Ferro quinte nelle eliminatorie del duo tecnico. Russia dominante : Vanno in archivio anche le eliminatorie del duo tecnico, nella prima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato nel Yeomju Gymnasium a Gwangju (Corea del Sud). Dopo il sesto posto di Linda Cerruti, l’Italia è tornata protagonista alle ore 16.00 locali (09.00 italiane) per la fase di qualificazione alla finale delle coppie (domenica 14 luglio l’atto conclusivo). Cerruti, in compagna della “sorella agonistica” ...

Si concludono queste eliminatorie del duo tecnico. Israele ha ottenuto il 19° punteggio non e farà parte delle migliori 12 squadre. La Russia dunque conclude in vetta con il punteggio di 95.9501