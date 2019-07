Nuoto di fondo | Mondiali 2019 in DIRETTA | 10 km femminile | Arianna Bridi e Rachele Bruni

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : Bridi e Bruni si giocano le Olimpiadi di Tokyo 2020. Van Rouwendaal e Muller i pericoli : Domani, alle ore 8.00 del mattino locali, le 1.00 italiane, prenderà il via in quel di Gwangju (Corea del Sud) la 10 km di Nuoto di fondo dei Mondiali 2019. Una gara dalla grande importanza quella che andrà in scena nelle acque asiatiche. Al di là del titolo iridato in palio, vi sarà anche la corsa alla top-10 qualificante per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Per questa ragione, la sfida tra le atlete protagoniste sarà ancor più ...

Continuano le emozioni ai Mondiali delle discipline acquatiche 2019 in corso a Gwanju, in Corea del Sud; il programma del Nuoto di fondo continua infatti anche questa notte, dopo la 5km maschile che ha visto Domenico Acerenza lottare per la medaglia di bronzo fino alla fine, poi sfumata per un paio di secondi. Oggi sarà il turno del gentil sesso che sarà impegnato nella 10km dove la brasiliana Ana Marcela Cunha sarà la favorita da battere

Quinto posto per Domenico Acerenza nella 5 km di nuoto di fondo ai Mondiali di nuoto 2019: l'oro va al campione europeo ungherese Kristof Rasovsky Domenico Acerenza chiude al 5° posto la gara dei 5 km di nuoto di fondo che apre il Mondiale di nuoto all'Expo ocean Park di Yeosu, in Corea del Sud. Il nuotato italiano sfiora la zona medaglie, ma nel finale non riesce a seguire il trio di testa: oro all'ungherese Kristof

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 km maschile - trionfa il favorito Rasovszky. Domenico Acerenza chiude quinto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.00: Grazie per averci seguito e buonanotte. Appuntamento a domani con le prossime gare di Nuoto di fondo 1.58: Szekeliy è sesto, l’australiano Armstrong settimo e il russo Abrosimov ottavo. Soltanto 17mo Marcello Guidi, l’altro azzurro, mai realmente in gara per le posizioni che contano della graduatoria 1.56: Non c’è podio per Domenico Acerenza che viene bruciato nel finale dal canadese ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : Domenico Acerenza è quinto nella 5 km. Il titolo va al favorito Rasovszky : E’ andata in archivio nella notte italiana la prima gara dei Mondiali 2019 di Nuoto di fondo a Gwangju (Corea del Sud). Gli atleti hanno gareggiato nella specialità “più breve”, ovvero i 5 km, e possiamo dire che i pronostici sono stati rispettati. Alla vigilia, infatti, un nome su tutti spiccava sugli altri come candidato al successo: Kristof Rasovszky. Il magiaro, oro nella 5 km e nella 25 km e argento nella 10 km agli ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 km maschile - Domenico Acerenza fa gara di testa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.46: All’ultimo cambio di direzione con la boa Rasovszky è ancora in testa e alle sue spalle adesso c’è l’altro ungherese Szekeliy, al terzo posto Acerenza in lotta con Adeev 1.42: È partito l’ungherese Rasovszky: ha cambiato marcia ed ha fatto selezione guadagnando una lunghezza di vantaggio su Acerenza che ha risposto bene alla sollecitazione del magiaro 1.37: C’è il francese Fontaine in ...

LIVE Nuoto di fondo - Mondiali 2019 in DIRETTA : 5 km maschile - Domenico Acerenza sogna l’impresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e ben ritrovati su OA Sport, per la DIRETTA LIVE della 5km di Nuoto di fondo valida per l’assegnazione del titolo iridato in questi diciottesimi Mondiali delle discipline acquatiche in corso di svolgimento a Gwanju (Corea del sud). Il programma del Nuoto in acque libere si sta per aprire e per la nostra nazionale saranno presenti Domenico Acerenza – ottimo nuotatore in ...

Nuoto di fondo : l’esordio di Domenico Acerenza tra i caimani. Una 5 km da scoprire per il lucano : Ormai ci siamo. Domani alle ore 01.00 italiane prenderà il via l’attesa 5 km di Nuoto di fondo a Gwangju (Corea del Sud). La Nazionale azzurra è pronta a recitare un ruolo da protagonista e in questa gara le carte da giocare saranno quelle di Domenico Acerenza e Marcello Guidi. Il focus lo merita “Mimmo”, come lo chiamano tutti. Il lucano è la new entry del gruppo del fondo e forse ispirato dal suo più titolato compagno di ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Obiettivo primario : la top10 nelle 10 km : Il conto alla rovescia sta per scadere. Ormai manca pochissimo all’inizio dei Mondiali di Nuoto di fondo a Gwangju, in Corea del Sud, che si terranno dal 13 al 19 luglio. Un’edizione importante quella di quest’anno dal momento che la top10 delle 10 km maschile e femminile assegnerà il pass a Cinque Cerchi, in vista dei Giochi di Tokyo 2020. Pertanto la valenza olimpica darà ulteriore motivazioni ai primattori delle acque ...

Nuoto di fondo - Calendario Mondiali 2019 : i giorni e le gare in cui saranno impegnati gli azzurri. Programma - orari - date e tv : Ci siamo. I Mondiali 2019 di Gwangju, in Corea del Sud, che si terranno dal 13 al 19 luglio per il Nuoto di fondo, stanno per cominciare. Una competizione importante quella di quest’anno dal momento che i piazzamenti delle 10 km maschile e femminile varranno anche da qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (i primi dieci staccheranno il pass). L’Italia potrà contare sulle prestazioni del campione olimpico e mondiale dei 1500 ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : evento decisivo per la qualificazione a Tokyo 2020. Il regolamento completo : Dal 13 al 19 luglio le acque libere di Gwangju, in Corea del Sud, saranno l’elemento caratterizzante delle gare dei Mondiali di Nuoto di fondo. Una rassegna importante quella che sta per andare in scena, nella quale il nostro Gregorio Paltrinieri andrà a caccia del successo, coltivando il sogno della magica doppia (fondo-Nuoto in piscina). Greg sarà al via della 10 km per centrare l’obiettivo più prestigioso, in una gara fondamentale ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Paltrinieri la stella - la coppia Bridi-Bruni può sorprendere : “Siamo una squadra fortissimi?”. Parafrasando una celebre canzone di Checco Zalone, chiedere lumi sulle possibilità di medaglia della Nazionale italiana di Nuoto di fondo a Gwangju, in Corea del Sud, sede dei Mondiali che si terranno dal 13 al 19 luglio, è perfettamente lecito. Un’edizione importante quella di quest’anno dal momento che ai primi dieci delle 10 km maschile e femminile sarà assegnato il pass a Cinque ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : I Mondiali 2019 di Gwangju, in Corea del Sud, che si terranno dal 13 al 19 luglio per il Nuoto di fondo, stanno per cominciare. Un’edizione importante quella di quest’anno dal momento che i piazzamenti delle 10 km maschile e femminile varranno anche da qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (i primi dieci staccheranno il pass). Una selezione che avrà in Gregorio Paltrinieri la stella indiscussa, lui che ormai da un anno si è ...

Dal 12 al 28 luglio si disputeranno i Mondiali 2019 delle discipline acquatiche, l'appuntamento è a Gwangjiu (Corea del Sud) dove andranno in scena le rassegne iridate di nuoto, nuoto di fondo, nuoto sincronizzato, tuffi, pallanuoto. Ci aspettano due settimane di grande passione in terra asiatica, un'autentica scorpacciata per tutti gli appassionati che potranno gustarsi la lotta per le medaglie tra i migliori campioni in