Non solo animali esotici A rischio estinzione anche i cavalli del Namib

Karnezis : “L’importante adesso è solo allenarsi - i risultati Non contano” : Orestis Karnezis il portiere che ha difeso i pali azzurri nell’amichevole di oggi contro il Benevento ha rilasciato un’intervista nel dopo partita di Napoli-Benevento ai microfoni di Tv Luna: “Abbiamo iniziato a lavorare molto bene, queste amichevoli servono solo per mettere minuti nelle gambe. I risultati non contano in questo momento, l’importante è allenarsi al meglio ogni giorno per migliorare la preparazione. I tifosi danno sempre ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli - il cantautore affranto la difende : “Non è un’arrampicatrice - ho letto solo schifezze” : “Sul suo conto ho letto solo schifezze. Non è un’arrampicatrice. È una bravissima persona e una bravissima mamma”. Con un video su Instagram, in cui compare evidentemente provato, Eros Ramazzotti ha difeso la ormai ex moglie Marica Pellegrinelli. Dopo l’annuncio della fine del matrimonio, i fan del cantautore hanno preso di mira la modella, che secondo Alberto Dandolo (Dagospia) avrebbe un flirt con Charley Vezza, ...

Il debito pubblico è un dramma nostro - Non (solo) di banche e politici : Premessa, la finanza è tra noi. Non è un mostro che si insinua tra gli esseri umani come un simbionte per generare terrore, impossessarsi della sua anima e spezzare la sua vita. Semplicemente tutto ciò che accade in finanza influisce sulla nostra vita quotidiana. Alcuni fenomeni legati a quei termini che poco conosciamo e che sovente ascoltiamo in tv senza dargli peso (spread, btp, bund, differenziali, debito pubblico, troika, deficit, bail in) ...

Matteo Salvini e i presunti fondi russi : "Ci sono delle spie che ci hanno intercettato Non solo in Italia" : Matteo Salvini è sotto assedio. L'inchiesta per "corruzione internazionale" a cui lavora la procura di Milano è solo un problema marginale. Per il ministro dell'Interno ci sarebbero delle spie che li "hanno intercettati non solo in Italia", perché "l'affaire Metropol" qualcuno deve pure averlo piani

Salvini sul Salone dell'Auto di Torino : "Basta - Non si governa solo con i no" : "Anche il Salone dell'Auto scappa da Torino, dopo le Olimpiadi e i ritardi sulla Tav altro danno dei 5 stelle alla città: basta, non si governa solo con i no". Lo sottolinea Matteo Salvini, che interviene sulle polemiche nel capoluogo piemontese dopo la decisione del comitato organizzatore del Salone dell'Auto di lasciare la città per spostarsi in Lombardia. Nel Movimento 5 stelle intanto è polemica: "Per troppo tempo ...

Non solo Amazon : anche Gearbest festeggia il proprio Prime Day : anche Gearbest lancia il proprio Prime Day 2019, con numerosi sconti, una lunga serie di coupon e tantissimi prodotti in promozione. L'articolo Non solo Amazon: anche Gearbest festeggia il proprio Prime Day proviene da TuttoAndroid.

Non solo Libra : c’è chi prevede che anche Amazon - Netflix e Google batteranno criptovalute : Bitcoin (foto Omar Marques/Sopa Images/LightRocket via Getty Images) L’annuncio dell’ingresso di Libra nel mondo delle criptovalute ha smosso parecchio le acque nel settore fintech, e secondo gli imprenditori americani Tyler e Cameron Winklevoss, che guardano con grande interesse alla sfida lanciata dal consorzio che gestisce la moneta elettronica di Facebook, nei prossimi due anni molte delle principali società tecnologiche come Amazon, Netflix ...

Qui Dimaro. Milik Non perde tempo - il polacco subito a lavoro da solo : Non solo Dries Mertens, quest’oggi a Dimaro Folgarida è arrivato anche Arkadiusz Milik. Il centravanti ex Ajax è giunto proprio come il belga nelle ultime ore qui in Trentino. Ulteriormente responsabilizzato da Carlo Ancelotti nella prima conferenza-stampa stagionale, Milik dopo la foto di rito con Mertens negli spogliatoi dell’impianto di Carciato non ha perso tempo. Divisa ufficiale, sguardo sorridente e sereno, è entrato in campo ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri : “Voglio solo vincere e Non rinuncio a niente” : Gregorio Paltrinieri è pronto. Le acque di Gwangju, in Corea del Sud, sono il territorio di conquista che il carpigiano ha nella propria mente. Il campione olimpico e mondiale dei 1500 stile libero ha alzato la posta in palio: non più solo piscina ma anche Nuoto di fondo. Il carpigiano è fatto così, prendere o lasciare, e la sua voglia di stupire e di ricercare nuovi traguardi da raggiungere rappresenta la bellezza di un atleta niente affatto ...

Fattori - M5S : "Fondi russi a Lega? Non si possono derubricare queste cose solo perché si è al governo insieme - in altri tempi avremmo messo sottosopra il parlamento per una cosa simile" : Fattori (M5S): “Fondi russi a Lega? Non si possono derubricare queste cose solo perché si è al governo insieme, in altri tempi avremmo messo sottosopra il parlamento per una cosa simile. Oggi parlare di un M5S non ha più senso, ce ne sono tanti, io faccio parte di quello antico. Quella guidata da Luigi Di Maio è ormai una sottocategoria del Movimento che non rappresenta tutti. Critiche di Di Battista? Credo sia ...

Olimpiadi - ma Non solo : dal golf al tennis - l’Italia diventa patria dei grandi eventi sportivi. Il costo : oltre un miliardo di euro : Le Olimpiadi e gli europei, la Ryder Cup e le Atp finals, grandi e piccini, professionisti e dilettanti, discipline popolari o incredibilmente di nicchia: ce n’è per tutti i gusti. E per tutte le tasche. Benvenuti in Italia, patria dei grandi eventi sportivi: nel prossimo decennio il nostro Paese ospiterà almeno dieci manifestazioni internazionali. Per la gioia degli sportivi ma soprattutto di chi le ha promosse, le gestirà e ne incasserà i ...

Razzismo - pugno duro della Fifa : mega squalifiche e gare perse in caso di cori e Non solo : Razzismo, pugno duro della Fifa: Razzismo, pugno duro della Fifa. Si inasprisce la lotta all’ ignoranza che sfocia nell’ odio razziale, durante nel le partite di calcio. Il massimo organismo mondiale del pallone ha intenzione di punire più severamente gli insulti discriminatori all’ interno degli stadi. Nel nuovo codice disciplinare, che verrà applicato dal prossimo lunedì, parte il pugno di ferro. Si, perché le sanzioni ...

Tour de France 2019 : segnali di Fabio Aru! Il sardo tiene duro e chiude Non distante dai primi. E potrà solo crescere… : Era il suo arrivo, quello sul quale era esploso in modo eccezionale davanti al pubblico transalpino. Due anni fa Fabio Aru impressionò il mondo andando a prendersi tappa e Maglia Gialla in cima a La Planche des Belles Filles, superando rivali molto più accreditati con uno scatto eccezionale sul finale in quel Tour de France. Sono passate due stagioni davvero durissime per il sardo che nel frattempo ha cambiato squadra (passato alla UAE Emirates) ...