Neymar | l’addio al PSG è sempre più vicino Che affondo al club parigino | “ecco il mio

sportfair

(Di domenica 14 luglio 2019)-PGS: è rottura? Che bordata del calciatore brasiliano alSembra stia per volgere al termine definitivamente il rapporto traed il PSG: dopo l’assenza del brasiliano al raduno, per via dell’evento benefico organizzato dalJunior Project Institute, al quale il calciatore non è potuto mancare, ilfrancese sembra infuriato. La società parigina ha multatoper 375 mila euro ed il brasiliano ha ricambiato con una clamorosa frecciatina che sembra portare all’addio definitivo tra il calciatore ed il PSG: “il mio ricordo più bello? La remuntada con il Barcellona contro il Psg. La sensazione quando abbiamo segnato il sesto gol non l’ho mai più provata”, ha dichiarato in un’intervista il brasiliano, che vorrebbe tornare a vestire la maglia del Barca.L'articolo, l’addio al PSG èpiù. Cheal...

Gaz73831406 : @lionvlsgoat Vabbe, l'importante è il campo. È uno dei più forti al mondo e migliorerà la fase offensiva, che dopo… -