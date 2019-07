Neymar | la rottura col Psg è totale | frasi provocatorie del brasiliano ai francesi

calcioweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2019) “Il ricordo più bello della mia carriera? Il 6-1 del Barcellona al Psg“. Esaltare la rimonta dei blaugrana contro i parigini – vincitori 4-0 all’andata degli ottavi di Champions League 2017 – ci sta. Meno se a farlo è, attuale stella del Paris Saint Germain che vorrebbe tanto tornare a indossare la maglia dei catalani. Il video con leincriminate rimbalzato dal Brasile, dove l’ex Santos si trova, ha fatto scalpore in Francia. “Quel che abbiano provato dopo aver segnato il sesto gol è stato incredibile”, ha infierito, che ha anche ricordato come più tardi, nello spogliatoio, “eravamo tutti fuori di testa. Penso che per tutti quelli che c’erano sia il miglior ricordo”. Domani iltornerà a Parigi dove l’aspetta anche un confronto con la dirigenza del club, decisa a sanzionarlo per ...

