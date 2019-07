Nepal | la storia delle donne che si ribellano alla segregazione quando hanno le

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2019) Isolate perché considerate impure. Costrette ad allontanarsi da casa durante il periodo mestruale e a rinchiudersi in capanne che assomigliano astalle. È la condizione di moltedeloccidentale, sottoposte per parecchi giorni al mese a un’antica usanza, quella della chapaudi. Una tradizione, come spiega la onlus Apeiron, un’associazione con sede sia inche in Italia che lavora per la parità di genere nel Paese asiatico, spesso fatale per molte. Solo oggi, nonostante la pratica sia stata dichiarata illegale due volte, nel 2005 e nel 2017, queste vittimeiniziato a ribellarsi. È il caso88 madri, figlie, mogli, del villaggio di Ripi che a inizio maggio, di fronte alle autorità locali,rifiutato pubblicamente il rito. Il processo verso la consapevolezza non è stato semplice. Sono passati quasi due anni, infatti, da ...

