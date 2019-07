Narcotraffico | gli oppioidi sintetici made in China prendono il posto dell’eroina E

ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2019) Come si suol dire, “se una farfalla batte le ali a Pechino, a New York si scatena una tempesta”. In tempi di globalizzazione e “trade war”, l’interdipendenza tra le due superpotenze mondiali ha già lasciato sul campo diverse vittime, ridefinendo la catena di distribuzione globale in comparti che spaziano dall’abbigliamento all’hi-tech. Ilnon fa eccezione. Lo sanno bene gli abitanti di La Montaña, regione di Guerrero, stato nel sud-ovest del Messico, dove i coltivatori di papaveri da oppio sono rimasti senza lavoro a causa delle importazioni di stupefacenti dalla Cina. E mentre la maggior parte di loro sceglie di rifarsi una vita negli stati più ricchi del Paese, sono sempre di più quelli che si affidano ai trafficanti per raggiungere la California e altre zone agricole degli Stati Uniti, ingrossando la marea umana in arrivo dalla ...

