Napoli-Hysaj | possibile svolta nella prossima settimana | le ultime

Calciomercato Napoli - si lavora sulle cessioni : Rog - Hysaj - Verdi e Inglese (RUMORS) : Se è vero che il Napoli di Aurelio De Laurentiis è molto attivo sul fronte delle entrate in questi primi giorni di Calciomercato estivo, è anche vero che c'è la necessità di piazzare diversi esuberi per fare spazio in rosa ai nuovi arrivati. La lista degli esuberi, però, è ancora molto lunga e non è semplice trovare degli acquirenti in grado di soddisfare le esigenze e le pretese del presidente azzurro. Infatti, giocatori come Marko Rog, Elseid ...

AS – Il Napoli pronto ad accettare 15 milioni dall’Atletico per Hysaj : Lo aveva detto ieri Di Marzio a Sky che su Hysaj era tornato prepotente l’Ateltico Madrid e lo conferma oggi anche As. L’esterno basso di destra della squadra di Ancelotti – e seguito dal procuratore Giuffredi – è stato nuovamente richiesto dal club del Cholo Simeone Secondo quanto riportava questa mattina il Corriere del Mezzogiorno De Laurentiis era pronto ad abbassare il prezzo sotto i 20 milioni . Il portale spagnolo AS, riporta che ...

Napoli - pretese alte di De Laurentiis : difficile cedere gente come Hysaj - Rog e Inglese : È partito a mille all'ora il mercato in entrata del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Dopo l'acquisto del giovane Di Lorenzo dall'Empoli e di Kostas Manolas dalla Roma, infatti, la società partenopea è intenzionata a continuare a rinforzare la rosa a disposizione di mister Carlo Ancelotti. Per farlo, tuttavia, è necessario costruire un tesoretto che per forza di cose dovrà sorgere dalle cessioni di alcuni giocatori. Ed è proprio qui che sorgono i ...

Kiss Kiss Napoli : “Sfida a 3 per Hysaj - ecco le squadre più interessate” : Secondo la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ci sarebbe una sfida per Elseid Hysaj ma il Napoli attende che arrivi l’offerta giusta che soddisfi le proprie richieste e quelle dell’albanese. Al momento a dare la caccia all’ex Empoli sarebbero Roma, Milan ed Atletico Madrid. Sembra chiaro che se arrivasse una chiamata da Sarri il giocatore non avrebbe dubbi. Leggi anche : Radio Marte – Il Napoli cerca una punta centrale: ADL ha ...

Napoli - serve un tesoretto per il mercato : possono partire anche Hysaj e Mario Rui : La sessione estiva di calciomercato è oramai entrata nel vivo e tutti i club del campionato italiano sono impegnati per cercare di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha messo a segno i suoi primi colpi, in primis quello di Manolas dalla Roma, e pare intenzionata a continuare a regalare pezzi pregiati a mister Carlo Ancelotti. Per farlo, però, si dovrà passare inevitabilmente da alcune ...

Il Mattino – Napoli - fatta per Manolas - rifiutata offerta per Hysaj. Novità Castagne e Zapata. Il punto sulle trattative : Il Mattino – Napoli, fatta per Manolas, rifiutata offerta per Hysaj. Novità Castagne e Zapata. Il punto sulle trattative Il Mattino – Napoli, fatta per Manolas, rifiutata offerta per Hysaj. Novità Castagne e Zapata. L’ edizione odierna de ‘Il Mattino’ fa il punto sulle trattative del Napoli. Calcionercato Napoli, affare Manolas “I giorni che verranno porteranno l’ ufficialità del passaggio di ...

Pedullà : “Sfida Milan-Napoli per Veretout - dipende da un dettaglio. Due club per Hysaj” : Pedullà: “Sfida Milan-Napoli per Veretout, dipende da un dettaglio. Due club per Hysaj” Pedullà: “Sfida Milan-Napoli per Veretout, dipende da un dettaglio. Due club per Hysaj”. È corsa a due quindi per il centrocampista francese in uscita dalla Fiorentina. Il Napoli, dopo la partenza di Diawara e quella probabile di Marko Rog, vuole assicurarsi il giocatore per colmare il vuoto creatosi in mediana. E poi la ...

Hysaj all’Atletico Madrid : accordo col Napoli per 20 milioni : Dopo 170 partite sta per concludersi la storia di Hysaj nel Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che l’Atletico Madrid ha pronta l’offerta per il laterale: venti milioni. Il direttore tecnico del club spagnolo, Andrea Berta, ha avuto l’ok da el Cholo Simeone per trattare e l’Atletico vuole fare in fretta. Stanno per partire tante pedine della squadra e l’acquisto è da chiudere rapidamente. Hysaj è “il ...

Mario Rui e Elseid Hysaj in procinto di lasciare Napoli : Mario Rui e Elseid Hysaj quasi sicuramente saluteranno Napoli. Stando a quanto riferisce l’edizione online de La Gazzetta dello Sport, sia Mario Rui che Elseid Hysaj quest’estate lasceranno Napoli. Sull’ex Roma è forte l’interesse del Milan, oltre a quello di alcuni club portoghesi. Sull’albanese, invece, c’è una trattativa già avviata con l’Atletico Madrid. Ti potrebbero interessare anche: Sky ...

Radio Marte – Hysaj al Manchester United : il Napoli può riaprire la pista Trippier. La situazione : Intreccio di mercato tra Napoli, Tottenham e Manchester United Possibile intreccio di mercato tra Napoli, Tottenham e Manchester United potrebbe avvenire nei prossimi giorni. Ne parla Raffaele Auriemma durante la trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ su Radio Marte: “Ieri Sky ha parlato di un sondaggio del Manchester United per Hysaj, con il Napoli che potrebbe tornare su Trippier dopo la cessione dell’albanese. – Il ...

SKY – Napoli - James in pugno! Offerta ufficiale per Almas. Verdi e Hysaj in uscita. Il punto : SKY – Napoli, James in pugno! Offerta ufficiale per Almas. Verdi e Hysaj in uscita. Il punto. Si delinea sempre più il quadro degli acquisti per il club partenopeo che sembra ormai ad un lasso dal chiudere l’ acquisto di James Rodriguez dal Real Madrid. Ma non solo, perché è stata presentata un’ Offerta al Fenerbaçhe per Almas. Mentre in uscita, Verdi e Hysaj sono vicini ai saluti. A fare il punto delle operazioni è ...

Giuffredi : Hysaj? La Juve lo voleva già 2 anni fa. Fu riconoscente e restò al Napoli : A Radio CRC è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Hysaj e Veretout. Ha ammesso che l’Atletico Madrid ha fatto un’offerta al Napoli per l’albanese ma che è inferiore ai 25 milioni e non rispecchia il valore del giocatore. Troppo bassa. “Non mi sostituisco al club, il Napoli fissa il presso. Come fai a dire di no quando si parla dell’Atletico. Magari Elseid vuole provare un’esperienza all’estero dopo una carriera in Italia. E’ arrivato il ...

Giochi fatti sulla fascia destra : Il Napoli punta Di Lorenzo per Hysaj : La corsia di destra del Napoli perde Hysaj. Dopo quattro anni l’albanese lascia, è già tutto scritto. Anche se non si conosce ancora la sua destinazione. Ha 25 anni e 170 presenze nel Napoli. Titolare quasi inamovibile con Sarri, Ancelotti lo ha fatto scivolare sempre più lateralmente. Maksimovic e Malcuit hanno aiutato l’allenatore a cambiare. Nelle ultime 9 partite di campionato per 5 volte Hysaj è rimasto in panchina. Ha avvertito ...

Napoli - dietrofront di Hysaj : “Ho ancora due anni di contratto. Come stanno le cose adesso” : Napoli, dietrofront di Hysaj: “Ho ancora due anni di contratto. Come stanno le cose adesso”. Eppure solo 8 giorni fa, ai microfoni dell’ emittente albanese Supersport, l’ esterno destro aveva dichiarato diversamente. Il mio tempo a Napoli è finito. “Il mio tempo a Napoli è finito. Mi sento pronto per iniziare una nuova avventura perché ho bisogno di cambiare. Non sono il tipo a cui piace stare sempre nella stessa squadra ...