Napoli e Roma i club più social del sud Ma c’è un abisso rispetto al Nord

CorSport : Napoli-Benevento - “un confronto romantico” tra il maestro Carlo e l’allievo Inzaghi : Oggi, alle 17.30, il Napoli incontrerà il Benevento per la prima amichevole stagionale, a Dimaro. I biglietti sono tutti esauriti già da ieri e l’atmosfera è di grande attesa. Tra i pali ci sarà Karnezis: Ospina è ancora alle prese con vacanze e problemi familiari mentre Meret arriverà a Dimaro solo il 18 luglio. Nel corso della ripresa potrebbero giocare anche i Nazionali arrivati negli ultimi due giorni in ritiro, mentre dal primo minuto ...

Accordo Italia-Spagna : a Roma - Napoli e Firenze arrivano i poliziotti spagnoli per tutelare i turisti : Anche Napoli, oltre a Roma e Firenze, diventa più sicura per i turisti spagnoli che sceglieranno il Bel Paese come meta per le proprie vacanze estive. Ha infatti preso il via, per il 6° anno consecutivo, il progetto ‘Turismo sicuro – Comisarias Conjuntas’ che vede in servizio agenti della Polizia di Stato e del Cuerpo Nacional de Policia. Lo scopo è quello di assistere le forze di polizia nazionali nelle ordinarie attività di ...

CorSport : Veretout riflette sull’offerta della Roma - ma è tentato dal Napoli : Contestato dai tifosi nei giorni scorsi e ancora ieri, Jordan Veretout è stato anche escluso da Montella falla prima amichevole della Fiorentina. Il Corriere dello Sport scrive che il suo trasferimento è ormai alle battute finali. La Roma è decisamente interessata e attende una risposta definitiva dal procuratore del centrocampista. Lo stesso Veretout, a fine giugno, è andato a pranzo con Fonseca. Adesso sta riflettendo sull’offerta che ...

Ritiri Serie A : Inter - Milan e Roma al lavoro - Rog e Verdi in evidenza nel Napoli : Ancora lavoro per le squadre di Serie A, che hanno iniziato da poco i rispettivi Ritiri. Quinto giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Al mattino, in avvio, consueta fase di prevenzione seguita da una Serie di esercizi di riscaldamento. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla con la rosa divisa in due gruppi. Di seguito seduta tattica a tutto campo. Chiusura con partita a campo grande risolta dai gol di Verdi, Sgarbi, ...

Ritiri Serie A : Inter e Roma al lavoro - Rog e Verdi in evidenza nel Napoli : Ancora lavoro per le squadre di Serie A, che hanno iniziato da poco i rispettivi Ritiri. Quinto giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Al mattino, in avvio, consueta fase di prevenzione seguita da una Serie di esercizi di riscaldamento. Successivamente lavoro finalizzato al possesso palla con la rosa divisa in due gruppi. Di seguito seduta tattica a tutto campo. Chiusura con partita a campo grande risolta dai gol di Verdi, Sgarbi, ...

Higuain verso Roma. Ma il bomber traditore potrebbe servire al Napoli : Higuain cambia squadra come Chiara Ferragni cambia guardaroba. L’attaccante argentino , dopo aver peregrinato tra Milan e Chelsea nella passata stagione, è ritornato alla base Juve. Ma nessuno crede che resterà in bianconero dove pure ritrova il suo ex allenatore Sarri. Al momento la sua nuova destinazione più probabile in Italia è la Roma. Higuain in riva al Tevere è atteso per rilanciare una squadra ed una società in totale crisi d’identità ...

La metà dei ricavi della Serie A è generata da Juve - Inter - Roma - Milan e Napoli : Abbiamo scritto ieri dei dati del Report Calcio realizzato per la Figc. Per la prima volta nella stagione 2017-2018 il valore della produzione della Serie A ha superato quota 3 miliardi di euro. Un risultato che è frutto soprattutto dell’aumento dei ricavi da stadio, nonostante la vetustà dei nostri impianti, che hanno, in media, 60 anni. I margini di guadagno sono ancora ampi: almeno altri 200 milioni. Oggi sul tema torna Milano Finanza, che ...

Calciomercato Serie A - le situazioni di Inter - Juve - Roma e Napoli : da Barella a James Rodriguez : Il Calciomercato inizia ad entrare nella fase calda, con diverse trattative condotte ormai da tempo che potrebbero trovare una conclusione. I ritiri, a parte per qualche squadra che lo farà a breve, sono ormai iniziati, l’obiettivo è regalare ai tecnici almeno il 70-80% della rosa per la fine della prima parte. Per quanto riguarda le big, tante situazioni potrebbero sbloccarsi a breve. Per Barella all’Inter è tutto fatto: dopo ...

Calciomercato 9 luglio : Napoli su Elmas - la Roma sonda Seri - Krunic è del Milan : Anche oggi 9 luglio il Calciomercato in Serie A continua ad essere davvero bollente. Tra rumors, voci, sussurri e trasferimenti ufficiali non c'è davvero mai da annoiarsi. Tutte le squadre della massima Serie sono impegnate per farsi trovare pronte all'appuntamento con le prime sfide stagionali. Riusciranno Inter e Napoli a colmare il gap con la Juventus? Proviamo a riepilogare cosa è successo nella giornata odierna. Le mosse di Juventus, Inter, ...

Il Roma – James Rodriguez - il Napoli fa capire che l’affare è in dirittura d’arrivo : spunta una data ‘X’ : Il Roma – James Rodriguez, il Napoli fa capire che l’affare è in dirittura d’arrivo: James Rodriguez, il Napoli affretta i tempi e Il Real Madrid apre al prestito del giocatore. Ma con obbligo di riscatto, mentre De Laurentiis insiste per un prestito con diritto. È questo l’ ultimo nodo da sciogliere per arrivare al fantasista colombiano. Una differenza di vedute che Giuntoli, in queste ore a Madrid, cercherà di eliminare. Intanto, ...

Il Roma – James Rodriguez - il Napoli fa capire che l’affare è in dirittura d’arrivo : spunta una data per il possibile approdo : Il Roma – James Rodriguez, il Napoli fa capire che l’affare è in dirittura d’arrivo: James Rodriguez, il Napoli affretta i tempi e Il Real Madrid apre al prestito del giocatore. Ma con obbligo di riscatto, mentre De Laurentiis insiste per un prestito con diritto. È questo l’ ultimo nodo da sciogliere per arrivare al fantasista colombiano. Una differenza di vedute che Giuntoli, in queste ore a Madrid, cercherà di eliminare. Intanto, ...

Calciomercato martedì 9 luglio : Juve - grana Perin. Napoli-James Rodriguez - ora si chiude. Roma-Higuain - si può : Calciomercato 9 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 9 luglio. INTER– Assalto totale per Barella e fumata bianca in arrivo. Il centrocampista del Cagliari passerà in maglia nerazzurra sulla base di un’offerta da 45 milioni di euro più eventuali bonus. Barella rappresenta un chiaro obiettivo chiesto espressamente da Antonio Conte. JuveNTUS– Ore calde […] L'articolo Calciomercato martedì 9 luglio: Juve, grana ...

Calciomercato venerdì 5 luglio : Bennacer-Milan - è fatta. Napoli su Icardi. Higuain apre alla Roma : Calciomercato 5 luglio- Ecco tutte le trattative di venerd’ 5 luglio. JUVENTUS– Ufficializzato Buffon, i bianconeri concentreranno le loro attenzioni su De Ligt. Prima offerta ufficiale presentata da Paratici, cifra intorno ai 70 milioni di euro. L’Ajax ne chiede circa 10 in più. Prossimi giorni decisivi. Napoli– Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il […] L'articolo Calciomercato venerdì ...

Tim accende il suo 5G : si parte da Roma - Torino e Napoli : Tim accende il 5G (fonte: Tim) Meccanica di precisione, sicurezza sul lavoro e gestione della pubblica sicurezza in tempo reale, ma anche sport elettronici e intrattenimento a realtà aumentata. Tim ha presentato a Roma le sue reti mobili 5G, già realtà a Torino, Roma e Napoli. Entro il 2021 la compagnia punta a raggiungere 120 città e 200 destinazioni turistiche. La compagnia di telefonia mobile la definisce “la rivoluzione che aprirà la strada ...