Motocross | GP Asia 2019 MX2 | Jorge Prado domina anche a Semarang ed ipoteca il secondo

(Di domenica 14 luglio 2019) Giornata probabilmente decisiva per l’assegnazione del titolo iridato in classe MX2, con uno scatenatoche ottiene la nona doppietta stagionale allungando addirittura a +81 sul primo degli inseguitori in classifica generale a causa del ritiro del danese Thomas Kjaer Olsen in gara-2. Lo spagnolo della KTM hato in lungo e in largo sul tracciato indonesiano di, aggiudicandosi il Gran Premio d’e dimostrando ancora una volta il proprio talento con la diciannovesima e la ventesima vittoria di mdella stagione., campione in carica della MX2 ormai lanciato verso la riconferma iridata prima di compiere il grande salto in classe regina nel 2020, ha messo in mostra un ritmo indiavolato in entrambe le gare che gli ha permesso di imporsi abbastanza agevolmente dopo aver combattuto nelle prime fasi con Olsen (in gara-1) e Vialle (in ...

