Mondiali di nuoto 2019 – Il ct del Setterosa soddisfatto | “brave le ragazze ad adattarsi

Mondiali di nuoto 2019 – Settimo posto per Batki-Pellacani nella piattaforma sincro - oro alla coppa cinese : La coppia italiana non va oltre il Settimo posto nella finale della piattaforma sincro, la vittoria va alle cinesi Lu-Zhang Noemi Batki e Chiara Pellacani chiudono al Settimo posto la gara di piattaforma sincro ai Mondiali di nuoto 2019. A Guangju, la coppia italiana centrano il miglior risultato della propria carriera in questa prova, rimanendo però comunque lontane da Lu e Zhang, riuscite a prendersi l’oro davanti alle malesi Leong ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : tutti i risultati di domenica 14 luglio. Clamoroso 64-0 dell’Ungheria - la Spagna ipoteca i quarti : È iniziato oggi, con la prima giornata del torneo al femminile, il Mondiale di Pallanuoto in quel di Gwangju (Corea del Sud). Quattro gironi, otto match in programma, ci sono state alcune sorprese e dei risultati davvero clamorosi. Come detto, partito benissimo, nonostante molti alti e bassi, il Setterosa: nel raggruppamento D le azzurre guidate da Fabio Conti si impongono sull’Australia per 10-9 ipotecando la prima piazza e la ...

Mondiali di nuoto 2019 – Esordio col botto per il Setterosa - Australia battuta di misura : le azzurre vedono i quarti : Il Setterosa del ct Fabio Conti supera 10-9 l’Australia al debutto nei Mondiali di nuoto, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno La Nazionale italiana femminile di pallanuoto comincia alla grande il Mondiale di Gwangju, superando all’Esordio la temibile Australia, forse l’avversario più forte del girone. LaPresse/Reuters Il Setterosa si impone con il punteggio di 10-9, una vittoria striminzita che avrebbe ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Australia 10-9. Debutto vincente per il Setterosa - quarti di finale ipotecati! : Un esordio migliore non poteva esserci, soprattutto dal punto di vista del risultato. Era molto probabilmente la partita più difficile per quanto riguarda la fase a gironi e il Setterosa ha superato questo ostacolo, nonostante delle difficoltà nel finale di gara. Inizia il Mondiale di Pallanuoto femminile in quel di Gwangju (Corea del Sud) per la Nazionale italiana: le azzurre si sono imposte per 10-9 sull’Australia, dimostrando uno stato ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : vittoria sofferta per il Setterosa - Batki-Pellacani non incantano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto. A Gwangju una giornata decisamente interessante quella che ci apprestiamo a vivere. Si inizierà con la 10 km di fondo femminile che assegnerà il secondo titolo delle acque libere e anche il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, riservato alle migliori dieci classificate. Arianna Bridi e Rachele Bruni cercheranno di centrare sia il target medaglia che quello ...

LIVE Italia-Australia 10-9 pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : il Setterosa centra una sofferta vittoria e prenota il primo posto nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport. 14.29 Il Setterosa soffre nei minuti finali ma porta a casa una vittoria importantissima per il prosieguo del cammino iridato. Con questi due punti il primo posto nel girone, con passaggio diretto ai quarti, è molto più vicino. FINE ULTIMO QUARTO. Italia-Australia ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : palinsesto - orari e tv di lunedì 15 luglio. Il programma di tutte le partite : Dopo il torneo femminile, i Mondiali di Pallanuoto maschile scatteranno domani a Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello è inserito nel Girone D e all’esordio affronterà il Brasile. Tre gare al giorno saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay, mentre FINA TV, in streaming in abbonamento, mostrerà per intero il torneo. OA Sport vi assicurerà le dirette live testuali delle gare del Settebello. Di ...

LIVE Italia-Australia 9-5 pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : il Setterosa vede il successo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6’03” Gol Australia. Gofers ci punisce in superiorità. Italia-Australia 9-7. 6’12” Superiorità numerica per l’Australia, che chiama timeout. 6’54” Gol Australia. Webster spiazza Gorlero su rigore. Italia-Australia 9-6. 7’26” Bella parata di Gorlero sulla prima conclusione australiana. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO. ...

Mondiali di nuoto 2019 – Buona prestazione per Linda Cerruti e Costanza Ferro - le azzurre quinte nel duo tecnico : Le due atlete italiane sono riuscite per la prima volta a superare i 90 punti in un mondiale, centrando il quinto posto a Gwangju Buona prestazione per Linda Cerruti e Costanza Ferro, le due azzurre hanno chiuso al quinto posto la finale del duo tecnico ai Mondiali di nuoto sincronizzato in corso di svolgimento a Gwangju. Niente medaglia ma tanti sorrisi per le due atlete italiane, riuscite a superare i 90 punti per la prima volta ai ...

LIVE Italia-Australia 3-2 pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : meglio le oceaniche nel secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1’49” GGGOOOLLLL!!!! Bianconi ancora una volta concretizza la superiorità!!!! Italia-Australia 4-2. 2’49” Il tiro di Bianconi dalla distanza viene facilmente intercettato. 4’38” Gol Australia. Amy Ridge dai 5 metri a 2″ dalla fine del possesso toglie la ragnatela dal sette. Italia-Australia 3-2. 6’06” Gol Australia. Palombella vincente di ...

LIVE Italia-Australia 3-0 pallanuoto femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : inizia bene il Setterosa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO QUARTO. Italia-Australia 3-0 0’27” Sciupata una nuova superiorità dalle oceaniche. 1’42” Disinnescata la prima superiorità australiana, Gorlero si rifugia in corner. 3’10” GOOLLL!!!! Chiappini per Palmieri, schiaffetto al volo e seconda superiorità convertita in gol! Italia-Australia 3-0. 4’14” GOOOLLLL!!!!! Bianconi concretizza la ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di lunedì 15 luglio. Tutti gli italiani in gara : Continuano spediti i Mondiali delle discipline acquatiche di Gwanju 2019 (Corea del Sud) che si apprestano a entrare nella loro quarta giornata di gare (per quanto riguarda il Nuoto sincronizzato gli eventi proseguiranno fino a sabato prossimo, 20 luglio). La notte in programma sarà quella tanto attesa dall’Italia per le finali del duo misto tecnico dove Giorgio Minisini e Manila Flamini proveranno alle 10:00 di domani (ora italiana) ...

Mondiali di nuoto 2019 – Domani in vasca il Settebello : il programma delle gare di lunedì 15 luglio : Domani l’esordio del Settebello: il programma delle gare di lunedì 15 luglio ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju E’ arrivata nella notte la prima medaglia azzurra ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju: è Rachele Bruni che si è messa al collo un fantastico bronzo, la sua prima medaglia iridata in una gara individuale, nella 10km di nuoto di fondo. Lo spettacolo continua: in attesa di scoprire come se la caveranno Batki-Pellacani ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia quinta nei preliminari del team tecnico. Cerruti/Ferro stupiscono nella finale del duo tecnico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 Si decide il bronzo ora con le ucraine che vanno a caccia del Giappone. 12.51 Si avvicinano alla Russia le cinesi! Seconde con 94.0072 totale, derivante da 28.3000, 28.6000 e 37.1072 in elementi. 12.49 Dopo lo spettacolo Italiano, tocca ora alle cinesi Xuechen Huang e Wenyan Sun 12.46 Eccolo il punteggio!!! 90.1743 Superati i 90 punti! 27.2000 di esecuzione, 27.4000 di impressione e ...