Migranti | che cosa prevede il nuovo piano italiano | dai filtri sui visti ai porti franchi

Sea Watch - Macron dà 100mila euro alla ong che porta Migranti in Italia. FdI protesta davanti all'ambasciata : Fratelli d'Italia ha annunciato una manifestazione alle 18 di fronte all'ambasciata francese in Italia, in piazza Farnese a Roma, in occasione del ricevimento per l'anniversario della presa della Bastiglia. "Altro che Liberté, egalité, fraternité: sfruttate gli africani, pagate i negrieri": sarà que

Migranti - Unhcr e Oim chiedono che le navi europee riprendano i soccorsi nel Mediterraneo : In una nota congiunta l’appello delle due organizzazioni, per le quali è necessario cambiare l’approccio internazionale nei...

La Francia regala soldi all'ong che porta i Migranti in Italia : Angelo Scarano Foto dell'area stampa di Sos Mediterranèe Parigi ha staccato un maxi assegno da 100mila euro per Sos Mediterranée. Ma i porti di Macron restano (sempre) chiusi Parigi sfida l'Italia in due mosse. Il Comune della capitale francese ha infatti conferito la cittadinanza onoraria a Carola Rackete dopo le sue manovre nel porto di Lampedusa al comando di una nave con 42 migranti a bordo e ha anche aperto il portafoglio ...

Migranti : legale Mered - ‘finisce un incubo per lui - sempre detto che c’era scambio di persona’ : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – “Non sono stupito, noi diciamo da anni che Mered non è il trafficante di esseri umani che indica la Procura. Mi spiace solo che da anni giri un latitante che continua i suoi traffici loschi”. Lo ha detto all’Adnkronos l’avvocato Michele Calantropo, legale di Mered Tesmafarian Behre, l’eritreo che ha sempre professato la sua innocenza. “Senza la motivazione della ...

La domanda che preoccupa l'Ue : che fare dei Migranti liberati dalla Libia? : Le autorità libiche hanno liberato circa 300 migranti sopravvissuti al bombardamento dello scorso 2 luglio al campo detentivo di Tajoura. Nei piani del governo di Tripoli, quello riconosciuto dalla comunità internazionale, altri 15 centri dovrebbero aprire i loro cancelli lasciando migliaia di migra

Migranti - giù baracche. Pietre su agenti : 16.39 Si sono barricati nelle baracche per impedirne l'abbattimento e hanno lanciato Pietre contro le forze dell'ordine, che hanno usato i lacrimogeni. Così un gruppo di Migranti ha protestato nel ghetto di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, contro la demolizione di tre manufatti di lamiere, adibiti a ristorante. Circa 50 stranieri si sono barricati dentro, mentre un gruppo ha circondato la zona lanciando Pietre contro gli agenti.Alcuni sono ...

Migranti - Salvini annuncia : “Controlli preventivi della Marina su navi che li soccorrono” : Durante il vertice di governo sul tema dei Migranti, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha proposto alcune iniziative da mettere in campo, tra cui l'idea di "controlli della Marina militare preventivi sulle navi di presunto soccorso per verificare se abbiano tutti i requisiti". Il vertice, secondo Salvini e Conte, è stato proficuo ed è andato bene.

Migranti : Trenta - ‘Libia? Porto con caratteristiche particolari ma si esagera’ : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “La Libia è un Porto che ha caratteristiche particolari, però ci sono delle esagerazioni. Ieri si è parlato di Migranti in pericolo ma quei Migranti sono andati via perché l’Iom era andata a chiedere di spostare 50 persone. Bisogna guardare tutto con tranquillità, senza polarizzare”. Così il ministro dela Difesa, Elisabetta Trenta, rispondendo alle domande dei giornalisti all’uscita ...

Migranti - perché il blocco navale è pura propaganda : Il blocco navale, cavallo di battaglia della campagna anti-immigrazione di buona parte della destra italiana (Fratelli...

Il paese europeo che sta accogliendo più Migranti : Non è l'Italia, ma nemmeno la Grecia o la Spagna: secondo i primi dati del 2019 è Cipro, che da tempo sta affrontando un flusso migratorio grande e poco raccontato

Quei Migranti al contrario che nessuno blocca : gli italiani in fuga : I numeri sulla migrazione dei giovani sono impressionanti. Ma nessuno merita di essere ridotto a numero. E la poesia ha il dovere di colpire forte dove fa più male. Ha bisogno di raccontare cosa succede quando l'estate finirà e ci si troverà nuovamente davanti al ricatto tra lavoro e felicità, tra futuro e amore.Continua a leggere

Migranti - l'Europa moralista che chiude i bambini nelle gabbie