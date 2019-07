Mercedes in prima fila a Silverstone | ma Leclerc tenterà il colpaccio Diretta dalle 15 10

Formula 1 – Doppietta Mercedes in prima fila - Leclerc affiancato da Verstappen : la griglia di partenza del Gp di Silverstone : Bottas parte dalla pole position, Leclerc dalla terza casella: la griglia di partenza del Gp di Gran Bretagna E’ Valtteri Bottas il poleman del Gp di Gran Bretagna: il finlandese della Mercedes ha beffato il suo compagno di squadra per soli 6 millesimi oggi sul circuito di Silverstone. Terzo tempo per Charles Leclerc, autore di un fantastico giro sul finale della Q3, nonostante le difficoltà della Ferrari, mentre Vettel non è ...

Mercedes-Benz Cars insieme a Telefónica Deutschland per la prima rete 5G al mondo applicata alla produzione di automobili : La prima rete di telefonia mobile 5G indoor offre alta velocità di trasmissione dati a livello di gigabit e brevi tempi di latenza per la comunicazione dati industriale e l’assemblaggio digitalizzato dei veicoli nello stabilimento Mercedes-Benz ‘Factory 56’ di Sindelfingen Mercedes-Benz Cars, insieme alla società di telecomunicazioni Telefónica Deutschland ed al fornitore di architetture di rete Ericsson, sta costruendo la prima rete di ...

Mercedes-AMG - Al Ring un'anteprima della A 45 : Nella cornice della 24 Ore del NürburgRing, dove è stata presentata anche la GT3 per la stagione 2020, la Mercedes-Benz ha dato un ulteriore assaggio del futuro dei propri modelli sportivi esponendo un esemplare di preserie della Mercedes-AMG A 45.Aerodinamica specifica per la A 45. La vettura, dotata della stessa livrea multicolore già vista nei video teaser dei mesi scorsi, è ormai definita in ogni dettaglio ed è subito riconoscibile dalla ...

Prima fila Mercedes - in pole Hamilton. “Ho tirato fuori il massimo dalla macchina” : Sara' Lewis Hamilton a partire dalla Prima casella in griglia del Gran Premio di Francia, ottava tappa del Mondiale di F1. E' di 1.28.319 il tempo che ha permesso all'inglese di strappare l'ennesima pole position in carriera (86) sul circuito Paul Ricard, davanti al compagno di squadra Bottas che completa la Prima fila tutta Mercedes. Nessun rivale per Hamilton che domina in lungo e in largo, terza posizione per Charles Leclerc, molto piu' ...

Formula 1 – Giallo prima del Gp del Canada : problema idraulico per Hamilton - si complica la gara della Mercedes? : problema idraulico sulla monoposto Mercedes di Lewis Hamilton: si complica l’inizio del Gp del Canada per il leader del Mondiale In casa Mercedes è corsa contro il tempo: la monoposto di Hamilton è da… riassemblare! Scatta un campanello d’allarme nel box della scuderia Campione del Mondo e attualmente leader del Mondiale: i tecnici hanno riscontrato infatti una perdita idraulica sulla monoposto numero 44, quella di Lewis ...

F1 - GP Canada 2019 : Mercedes favorita per la pole - ma Ferrari è abbastanza vicina per ambire alla prima fila : Dopo una prima giornata riservata alle prove libere, il fine settimana del Gran Premio del Canada 2019 si appresta ad entrare nel vivo con la settima qualifica stagionale del Mondiale di Formula 1. Quest’oggi va in scena una prima sessione fondamentale per rimanere nelle posizioni di vertice e per conservare un piazzamento nella top10 dopo gli ultimi 90 minuti di prove libere. Si corre sul circuito cittadino intitolato a Gilles Villeneuve, ...