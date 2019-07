Mercato Juventus | Icardi minaccia l’Inter Parole clamorose le sue

CalcioMercato Juventus - arrivano importantissime novità su Icardi : Calciomercato Juventus – arrivano novità importantissime sulla questione Icardi. L’argentino, dopo aver lasciato il ritiro dell’Inter, è ora pronto a svestire la maglia nerazzurra in maniera definitiva. A confermare la situazione, è l’ultima novità in riferimento alla gestione della sua procura; l’attuale agente e moglie dell’ex capitano nerazzurro, infatti, ha optato per una novità importantissima. […] ...

CalcioMercato Juventus - ore decisive per la chiusura dell’affare De Ligt : fissate già le visite mediche : I due club sono ormai vicinissimi a trovare l’accordo per De Ligt, che martedì potrebbe addirittura svolgere le visite mediche La Juventus ha quasi messo le mani su Matthijs De Ligt, il club bianconero è al lavoro con l’Ajax per definire gli ultimi dettagli e chiudere così la complicata operazione. In questi giorni le due società hanno intensificato i contatti, con l’obiettivo di trovare la quadra sui termini di ...

CalcioMercato Juventus : Perin e Matuidi al passo d'addio : La Juventus sta per chiudere anche per De Ligt, domani dovrebbe essere la giornata decisiva. Intanto i bianconeri hanno già preso a parametro zero, Buffon, Ramsey e Rabiot. Inoltre hanno acquistato anche Demiral e Pellegrini per il reparto arretrato, in attesa appunto di ufficializzare l'olandese. Mercato bianconero in fermento anche per quanto riguarda le uscite. Con l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera, potrebbero partire anche ...

CalcioMercato Juventus - è fatta per de Ligt : lunedì le visite mediche - super clausola rescissoria : Adesso ci siamo veramente: la Juventus ha piazzato il colpo de Ligt. Campagna acquisti sontuosa da parte del club bianconero che dopo i colpi a parametro zero Rabiot e Ramsey si assicura uno dei migliori difensori in circolazione, sicuramente quello con maggiori margini di miglioramento, superata la concorrenza di Barcellona e Psg. L’accordo con l’olandese era stato trovato già da diverso tempo, mancava invece quello con ...

Mercato Juventus - ecco il primo addio : accordo con un top club storico : Mercato Juventus – Sempre più vicino al Portogallo, sempre più lontano dalla Juventus: per Mattia Perin si procede a spassi spediti verso la cessione al Benfica. Come riferisce ‘Sky’, l’affare sarebbe in dirittura d’arrivo: il portiere approderebbe a Lisbona a titolo definitivo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Mercato Juventus, Perin al Benfica La trattativa sarebbe […] More

CalcioMercato Juventus : clamorosa proposta di scambio per Icardi : Calciomercato Juventus: Icardi praticamente fuori rosa all’Inter, si prospetta uno scambio che avrebbe del clamoroso. Dopo le vicende degli ultimi giorni e la decisione consensuale di ieri dell’Inter e di Icardi di interrompere la preparazione a Lugano, la Juventus è rimasta l’unica squadra in corsa per l’attaccante argentino. La situazione di forza in cui si […] More

CalcioMercato Juventus - SportMediaset : 'Si è proposto Dani Alves' : Sono ore veramente molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, sta per chiudere la trattativa per l'acquisto di De Ligt, fortissimo difensore di diciannove anni dell'Ajax. Il giovanissimo centrale dovrebbe essere acquistato per una cifra molto vicina ai settantacinque milioni di euro. Per lui sarebbe pronto un contratto di cinque anni da sette milioni e mezzo di euro a stagione, con possibilità ...

CalcioMercato Juventus : Kean in uscita - offerta sontuosa dall’Inghilterra : Calciomercato Juventus: Tuttosport svela un retroscena sul futuro di Moise Kean. Secondo la testata giornalistica sportiva torinese, l’attaccante della nazionale under 21, accostato fortemente nelle scorse settimane all’Ajax,starebbe per ricevere un’offerta sontuosa dall’Inghilterra. Quale futuro per Moise Kean? L’attaccante può lasciare la Juventus, ma i bianconeri valuterebbero una opzione di riacquisto per ...

CalcioMercato Juventus : cessione vicinissima per Perin : Calciomercato Juventus: si sblocca la cessione di Perin, il Benfica fa sul serio per l’ex Genoa . Il futuro di Mattia Perin è sempre più lontano dalla Juventus. Il portiere della nazionale italiana, chiuso dall’arrivo di Buffon e dalla presenza statuaria del numero uno polacco Szczesny , ha molto mercato non solo in Italia ma […] More

CalcioMercato Juventus : cessione vicinissima per l’azzurro - l’offerta c’è : Calciomercato Juventus: si sblocca la cessione di Perin, il Benfica fa sul serio per l’ex Genoa . Il futuro di Mattia Perin è sempre più lontano dalla Juventus. Il portiere della nazionale italiana, chiuso dall’arrivo di Buffon e dalla presenza statuaria del numero uno polacco Szczesny , ha molto mercato non solo in Italia ma […] More

CalcioMercato Juventus - De Ligt non convocato dall'Ajax per possibile trasferimento : Era nell'aria da giorni, ora è proprio l'Ajax a far uscire allo scoperto la trattativa in corso per il suo gioiellino olandese. Come annunciato, infatti, dai lancieri di Amsterdam in una nota diffusa alla stampa, Matthijs de Ligt "non viaggia con il gruppo in attesa di un possibile trasferimento". Una notizia che appare come un' indiscutibile svolta nella lunga trattativa di Calciomercato impostata dalla Juventus per uno degli artefici ...

CalcioMercato Juventus - Mandzukic rifiuta il Borussia Dortmund : vuole il Bayern Monaco : Mario Mandzukic in uscita dalla Juventus: l’attaccante è corteggiato dal Borussia Dortmund, ma preferisce tornare al Bayern Monaco.“powered by Goal”In attesa di definire nuovi suggestivi colpi in entrata, la Juventus lavora per trovare una sistemazione ai due attaccanti in esubero: Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic, che non sembrano rientrare nei piani tattici di mister Sarri.Secondo quanto riferito da ‘Sky Sports’, ...

Mercato Juventus - da Mandzukic a Higuain : ecco il punto sulle cessioni : Mercato Juventus – Il Mercato bianconero al momento è concentrato sull’arrivo di De Ligt, ma Paratici allo stesso tempo sta lavorando alle uscite. In casa Juve infatti ci sono giocatori che non rientrano più nei piani della società e di Sarri, per diversi motivi. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Mario Mandzukic e Sami Khedira potrebbero lasciare Torino in questa […] More

CalcioMercato Juventus - Douglas Costa potrebbe restare in bianconero : Dopo i diversi arrivi (Ramsey, Pellegrini, Buffon, Rabiot, Demiral e quello probabile di De Ligt), la Juventus dovrà iniziare a pensare a cedere alcuni suoi giocatori in esubero per monetizzare e quindi per sistemare i conti della società, ma anche per ridurre una rosa che vanterebbe, con l'arrivo di De Ligt, 27 giocatori. Troppi, considerando che la lista Champions League prevede la registrazione di 23 giocatori per la massima competizione ...