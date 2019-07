Meghan Markle | il matrimonio con Harry è il miglior copione che abbia mai ricevuto

dilei

(Di domenica 14 luglio 2019) Per, ilconsarebbe ben più di un semplice legame sentimentale, piuttosto lae sceneggiatura della sua vita. Così l’esperta reale Hannah Betts ha commentato la coppia reale durante la trasmissione: The Baby Years, durante la quale ha addirittura paragonato la Duchessa di Sussex all’attrice Grace Kelly. Proprio come la bella star di Hollywood che nel 1956 sposò il Principe Ranieri III di Monaco, ancheha dovuto rinunciare a una parte della sua vita per entrare a tutti gli effetti nella Royal Family. Come Grace, che ha concluso la sua carriera di attrice, anche lasi è trovata a dover limitare – seppur in parte – la sua indipendenza femminile. Perché allora le due donne avrebbero deciso di rinunciare a tutto questo? Per avere un palcoscenico ancora più celebre e ampio, dopo aver raggiunto una ...

infoitcultura : Kate Middleton e Meghan Markle: vicine a Wimbledon, divise nella realtà - infoitcultura : Il look di Meghan Markle e Kate Middleton a Wimbledon VINCE tutto - vogue_italia : Secondo giorno a Wimbledon per Kate Middleton, accompagnata dal principe William per la finale maschile Federer-Djo… -