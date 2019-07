Mattia Binotto F1 | GP Gran Bretagna 2019 | “Leclerc strepitoso | che spettacolo con

oasport

(Di domenica 14 luglio 2019) Il GP diporta in dote la gioia per il terzo posto di Charles Leclerc e la delusione per la pessima gara di Sebastian Vettel che ha tamponato Max Verstappen. A Silverstone la Ferrari ha assistito al dominio delle Mercedes, palesando delle difficoltà su un tracciato poco congeniale alle Rosse. Il team principalha analizzato la situazione ai microfoni di Sky: “Ci sono tanti aspetti da analizzare. Leclerc ha fatto una gara strepitosa, è straordinario per come lotta e combatte: si è meritato il podio. Vettel ha commesso un errore e ne è consapevole, dispiace per lui e ne parleremo anche se il suo ritmo in gara non era male, era vicino a quello di Charles. La gara è stata difficile per prestazione, sapevamo che sarebbe stato così a Silverstone: abbiamo trovato delle difficoltà come l’usura delle gomme soprattutto su Leclerc, bisogna analizzare. ...

