Massimo Recalcati mattatore dell' estate italiana con il suo ' Lessico amoroso'

Blastingnews

(Di domenica 14 luglio 2019) La terrazza di Villa Fondi, grandangolo di bellezza, la sera di venerdì 12 luglio era piena come i tornanti di Colle Finestra al Giro d’Italia. Tutti aspettavano, psicoanalista lacanianoa prima ora, che tornava nella cittadina costiera per una lectio magistralis sul tema “”, libro Feltrinelli e programma televisivo seguitissimo su Rai 3. Prima’evento abbiamo in esclusiva avuto la possibilità di farglie domande. Intervista esclusiva a“Perché questo legame estivo con la Costiera sorrentina (anche l’anno scorso è stato ospitea rassegna estiva carottese)?”. “Io da vent’anni torno in Costiera amalfitana perché il 14 luglio festeggio il mio anniversario di matrimonio al San Pietro di Positano: sa, i francesi in questo giorno ricordano la presaa Bastiglia, lei capisce”.ha una cinquantina d’anni, un taglio ...

Linkiesta : Lo psicanalista sulla tendenza contemporanea al narcisismo, sia dal punto di vista politico che da quello personale… - ilperiodo : “Abbiate paura dei PURI' INCONTRO CON MASSIMO RECALCATI - napolista : #Recalcati: “Bisogna stare attenti alle banalizzazioni nella divulgazione dei temi psicoanalitici al grande pubblic… -